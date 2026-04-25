ΕΙΚΟΝΕΣ: Θανατηφόρο τροχαίο στο Ακρωτήρι - Νεκρός μοτοσικλετιστής, τραυματίας γυναίκα

Νέα τραγωδία σημειώθηκε στην άσφαλτο, σήμερα στη Λεμεσό. Συγκεκριμένα σε θανατηφόρο οδική σύγκρουση που σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 25 Απριλίου στον αυτοκινητόδρομο Μ1, στην περιοχή των Βρετανικών Βάσεων στο Ακρωτήρι Λεμεσού, έχασε τη ζωή του άνδρας οδηγός μοτοσικλέτας.











Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας των Βρετανικών Βάσεων, το περιστατικό καταγράφηκε γύρω στις 13:39, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα κοντά στο γνωστό κιόσκι με φράουλες.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, ο οδηγός της μοτοσικλέτας υπέκυψε επί τόπου στα τραύματά του. Στη μοτοσικλέτα επέβαινε και γυναίκα, η οποία τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία. Και τα δύο πρόσωπα φορούσαν πλήρη προστατευτικό εξοπλισμό.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη και τελεί υπό ανάκριση σε αστυνομικό σταθμό των Βρετανικών Βάσεων, ενώ εξετάζονται όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με τα αίτια της σύγκρουσης.

Η σκηνή παραμένει αποκλεισμένη, με τον δρόμο να είναι κλειστός για την τροχαία κίνηση, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες και οι επιτόπιες εξετάσεις από τις αρμόδιες αρχές.

Οι Βρετανικές Βάσεις αναφέρουν ότι δεν μπορούν να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες στο παρόν στάδιο, σημειώνοντας πως θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση μόλις προκύψουν επιπρόσθετα στοιχεία από την εξέλιξη της έρευνας.