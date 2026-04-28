Το πήρε πάνω του ο Κωνσταντίνος Ιωάννου: Έδωσε προθεσμία μέχρι σήμερα για να κατεδαφιστούν τα παράνομα καταλύματα

Όσα δεν είχαν γίνει τα τελευταία τρία χρόνια, έγιναν μέσα σε μία ώρα χθες. Όσο χρειάστηκε, δηλαδή, για να συνταχθεί η επιστολή του υπουργού Εσωτερικών, Κωνσταντίνου Ιωάννου, προς την Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου, με την οποία δόθηκε προθεσμία 24 ωρών για την κατεδάφιση των παράνομων καταλυμάτων που στήθηκαν το 2023 σε παραλιακό κρατικό φιλέτο στον Πρωταρά και λειτουργούν μέχρι σήμερα ως επιχείρηση μασάζ και κιόσκι. Βάσει των χρονοδιαγραμμάτων που έθεσε ο κ. Ιωάννου, σήμερα συνεργείο της Επαρχιακής Διοίκησης Αμμοχώστου θα πρέπει να προχωρήσει στην κατεδάφιση των παράνομων υποστατικών, τα οποία όλοι γνώριζαν ότι ήταν αυθαίρετα, αλλά οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες μετακυλούσαν η μια στην άλλη την ευθύνη. Εντύπωση προκαλεί η διαπίστωση ότι το Υπουργείο Εσωτερικ...