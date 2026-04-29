Αυτόν ψάχνει η Αστυνομία για την επίθεση με μαχαίρι έξω από περίπτερο στη Λευκωσία (φώτο)

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας στη Λευκωσία, μετά από σοβαρό περιστατικό μαχαιροφορίας και πρόκλησης τραυματισμού που σημειώθηκε το πρωί της 28ης Απριλίου 2026.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, γύρω στις 7:20 το πρωί, η Αστυνομία ενημερώθηκε από ιδιωτικό νοσηλευτήριο της πρωτεύουσας για τη μεταφορά 44χρονου άνδρα, ο οποίος έφερε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο.

Όπως ανέφερε ο ίδιος στους αστυνομικούς, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 06:40, όταν άγνωστος άνδρας, που περιφερόταν έξω από το περίπτερό του στη λεωφόρο Προδρόμου, ενεπλάκη σε αντιπαράθεση μαζί του. Κατά τη διάρκεια της λογομαχίας, ο φερόμενος δράστης φέρεται να επιτέθηκε στον 44χρονο με μαχαίρι, τραυματίζοντάς τον στην κοιλιακή χώρα και στον δεξιό αντιβραχίονα.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά σε ιδιωτικό νοσοκομείο και ακολούθως στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου και κρατήθηκε για περαιτέρω νοσηλεία. Η κατάσταση της υγείας του δεν έχει επισήμως διευκρινιστεί, αλλά το γεγονός ότι παραμένει για νοσηλεία λέει αρκετά.

Την ίδια ώρα, η Αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφία προσώπου, το οποίο αναζητείται για σκοπούς διευκόλυνσης των ανακρίσεων σε σχέση με την υπόθεση.

Οι Αρχές καλούν οποιονδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να συμβάλει στον εντοπισμό ή την αναγνώριση του υπόπτου, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας στο τηλέφωνο 22-802222, με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στο 1460.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από τον Αστυνομικό Σταθμό Στροβόλου, με τις έρευνες να επικεντρώνονται τόσο στον εντοπισμό του υπόπτου όσο και στη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση.