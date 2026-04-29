«Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση» λέει ο Πάλμας για τις παραβιάσεις στη νεκρή ζώνη - Ανησυχία για τετελεσμένα στην Πύλα

Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένουν οι αρμόδιες αρχές, εν μέσω κλιμάκωσης των περιστατικών παραβίασης της νεκρής ζώνης, με τον υπουργό Άμυνας, Βασίλη Πάλμα, να ζητά πιο ενεργό ρόλο από τα Ηνωμένα Έθνη.

Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, ο κ. Πάλμας έκανε λόγο για συχνές και επαναλαμβανόμενες προκλήσεις το τελευταίο διάστημα, επισημαίνοντας ότι τα περιστατικά δεν περιορίζονται σε μία περιοχή, αλλά καταγράφονται τόσο στην Αυλώνα όσο και στην Πύλα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην κατάσταση που επικρατεί στην Πύλα, την οποία χαρακτήρισε πιο ανησυχητική, καθώς, όπως ανέφερε, καταγράφηκαν κινήσεις από την τουρκική πλευρά με στόχο την προώθηση θέσεων εντός της νεκρής ζώνης.

Ο υπουργός Άμυνας υπογράμμισε ότι οι ενέργειες αυτές είναι παράνομες και στρέφονται κατά του υφιστάμενου καθεστώτος, καλώντας τα Ηνωμένα Έθνη να επιδείξουν μεγαλύτερη αποφασιστικότητα.

Όπως σημείωσε, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως στην Πύλα, υπήρξε έγκαιρη αντίδραση, εντούτοις η υφιστάμενη κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί χωρίς συνέπειες. «Τα Ηνωμένα Έθνη οφείλουν να προβληματιστούν και να λάβουν πρόσθετα μέτρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, κάλεσε τον διεθνή οργανισμό να αποδώσει ευθύνες στην Τουρκία, επισημαίνοντας ότι οι περισσότερες παραβιάσεις φέρονται να προέρχονται από τον τουρκικό στρατό.

Ο κ. Πάλμας προειδοποίησε, τέλος, ότι η συνέχιση των προκλήσεων ενέχει σοβαρούς κινδύνους για περαιτέρω ένταση στην περιοχή, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόκλησης επεισοδίων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν ακόμη και σε τραυματισμούς ή απώλειες.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

