Τουρκικό ΥΠΑΜ: Η παρουσία γαλλικών στρατευμάτων στην Κύπρο ενέχει «τον κίνδυνο αύξηση της έντασης»

Τον ισχυρισμό πως η παρουσία γαλλικών στρατευμάτων στην Κύπρο ενέχει "τον κίνδυνο διατάραξης της υφιστάμενης ισορροπίας και αύξησης της έντασης" εξέφρασε, σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας.

Στην ανακοίνωση το ΥΠΑΜ υποστήριξε ότι «η Τουρκία ενεργεί με βάση το διεθνές δίκαιο, δίνοντας προτεραιότητα στη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή».

«Ωστόσο, η προσέγγιση αυτή δεν σημαίνει ότι θα υπάρξει υποχώρηση από τα εθνικά δικαιώματα και συμφέροντα της χώρας, καθώς και της ‘τδβκ’. Οι ρυθμίσεις που αφορούν την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Κύπρο έχουν καθοριστεί μέσω διεθνών συμφωνιών, και η Τουρκία είναι μία από τις εγγυήτριες δυνάμεις», σημείωσε το τουρκικό ΥΠΑΜ.

Πρόσθεσε ότι «οι δηλώσεις περί αποστολής γαλλικών στρατευμάτων στη ‘νότια Κύπρο’ εξακολουθούν να στερούνται σαφούς βάσης ως προς συγκεκριμένη ανάγκη ασφάλειας, ενώ τέτοιες πρωτοβουλίες ενέχουν τον κίνδυνο να διαταράξουν την υφιστάμενη ισορροπία και να αυξήσουν την ένταση". Υποστήριξε ότι "τέτοιες ενέργειες ενδέχεται να δημιουργήσουν μελλοντικούς κινδύνους ασφαλείας και για την ίδια την ελληνοκυπριακή πλευρά" και έκανε έκκληση "να αποφευχθούν βήματα που θα μπορούσαν να πλήξουν την περιφερειακή σταθερότητα».

Εξάλλου, σύμφωνα με την ανακοίνωση, «οι πρόσφατες δηλώσεις ορισμένων Ευρωπαίων αξιωματούχων που στοχεύουν την Τουρκία παρακολουθούνται με προσοχή. Οι αναφορές σχετικά με τον περιφερειακό ρόλο της Τουρκίας και τη θέση της στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας δεν συνάδουν με το δίκαιο των συμμαχιών και τις αρχές της αλληλεγγύης».

«Παράλληλα, οι δηλώσεις της Γαλλίας και της Ελλάδας, που είναι μέλη του ΝΑΤΟ, στο πλαίσιο ορισμένων σεναρίων, αυξάνουν την ένταση και ενέχουν τον κίνδυνο να πλήξουν την περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα", ισχυρίστηκε το τουρκικό ΥΠΑΜ.

Πρόσθεσε πως "οποιαδήποτε στρατιωτική συμμαχία επιχειρηθεί να δημιουργηθεί στην περιοχή κατά της Τουρκίας δεν έχει πιθανότητες επιτυχίας. Όπως έχει δηλώσει και ο αρμόδιος Υπουργός, και στο επόμενο διάστημα, σε κάθε περίπτωση όπου διακυβεύονται η ασφάλεια και η σταθερότητα, δεν θα κερδίσουν όσοι τίθενται απέναντι στην Τουρκία, αλλά όσοι συνεργάζονται μαζί της», κατέληξε η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ