Με ομπρέλες θα πάμε την Κυριακή στις κάλπες: Πέφτει από το Σάββατο η θερμοκρασία - Πότε και πού αναμένεται χαλάζι

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| ΠΟΛcasts

Πατέρας και γιος, υποψήφιοι με ΔΗΜΑΛ στο ψηφοδέλτιο Λευκωσίας - Όσα είπε ο Χρίστος Κληρίδης για Κυπριακό και «σωστή λύση» (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η Δημοκρατική Αλλαγή είναι η απάντηση στη μετριότητα, δήλωσε στο ΠΟΛcast ο ιδρυτής του κόμματος Χρίστος Κληρίδης, ενώ χαρακτηρίζει τον Φειδία Παναγιώτου φαινόμενο της Κυπριακής κοινωνίας

Την αλλαγή με δημοκρατικό τρόπο θα φέρει η ΔΗΜΑΛ, δηλώνει στο ΠΟΛcast ο ιδρυτής του κόμματος Χρίστος Κληρίδης, περιγράφοντας τη μετριότητα η οποία μας περιβάλλει όπως υποστηρίζει. Τοποθετείται επίσης στο θέμα του κυπριακού προβλήματος, τονίζοντας ότι οι Ελληνοκύπριοι απέρριψαν το μοντέλο της διζωνική δικοινοτική ομοσπονδίας κατά το σχέδιο Ανάν.

Φιλοξενούμενος από τους δημοσιογράφους Σταύρο Αντωνίου και Άντρη Δανιήλ, ο κ. Κληρίδης, κάνει λόγο για μετριότητα σε διάφορους τομείς όπως στην Άμυνα και στην Παιδεία, για την οποία δαπανώνται περισσότερα εκατομμύρια αναφέρει από την υγεία, αλλά την ίδια ώρα το επίπεδο δεν είναι το επιδιωκόμενο.

Σχολιάζοντας την Άμεση Δημοκρατία, ο Χρίστος Κληρίδη χαρακτηρίζει τον Φειδία Παναγιώτου φαινόμενο της Κυπριακής κοινωνίας το οποίο έχει να κάνει με την αντίδραση στο σύστημα. Η ΔΗΜΑΛ τονίζει, δεν έχει να κάνει με την αντίδραση αλλά έχει πολιτικές θέσεις.

Είναι τραγικό, είπε, σε μια χώρα υπό κατοχή, το πρώτο θέμα σε εκλογική αναμέτρηση να μην είναι το εθνικό, αλλά η «Σάντη», το Αλεξούι, ο Φειδίας και άλλα ζητήματα που είναι δευτερεύουσας αξίας έναντι του Κυπριακού, όπως είπε.

Ο κ. Κληρίδης τάχθηκε υπέρ της εφαρμογής των τεσσάρων βασικών ελευθεριών στο πλαίσιο μιας λύσης του Κυπριακού, ασκώντας κριτική στο μοντέλο της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, λέγοντας πως ο κόσμος θα χάσει τις περιουσίες του.

 

 

Tags

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2026ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα