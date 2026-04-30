Κεντρική Τράπεζα: Στα €59 δισ. το χρέος νοικοκυριών και επιχειρήσεων

Στα €59 δισ. ανέρχεται το χρέος των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έκδοσης «Τριμηνιαίοι Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί» για το τρίμηνο αναφοράς που λήγει τον Δεκέμβριο του 2025 που ανακοίνωσε η Κεντρική Τράπεζα.

Νοικοκυριά και μη χρηματοοικονομικές εταιρείες

Το ενεργητικό των νοικοκυριών σε χρηματοοικονομικά μέσα ανήλθε στο τέλος Δεκεμβρίου 2025 στα €65,1 δισ. εκ των οποίων το 53% αφορά μετρητά, καταθέσεις και δάνεια, 3% αφορά χρεόγραφα, 26% μετοχές και 17% λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία.

Το χρέος τους ανήλθε στο τέλος Δεκεμβρίου 2025 στα €19,8 δισ. με τον σχετικό δείκτη χρέους να βρίσκεται στο 54% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), σημειώνοντας μικρή μείωση σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2016 ο δείκτης χρέους των νοικοκυριών παρουσιάζει αισθητή μείωση της τάξης του 64%.

Το αντίστοιχο ενεργητικό των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών ανήλθε στα €78,4 δισ. με αναλογία 23% σε μετρητά και καταθέσεις, 6% σε δάνεια, 0,6% σε χρεόγραφα, 38% σε μετοχές και 32% σε λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία.

Το χρέος3 του τομέα στο τέλος Δεκεμβρίου 2025 ανήλθε στα €39,2 δισ. με το δείκτη χρέους να βρίσκεται στο 107% του ΑΕΠ, σημειώνοντας μικρή μείωση σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2016 ο δείκτης χρέους των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών παρουσιάζει αισθητή μείωση της τάξης του 99%.

Ασφαλιστικές εταιρείες, επενδυτικοί οργανισμοί και συνταξιοδοτικά ταμεία

Το ενεργητικό των ασφαλιστικών εταιρειών όσον αφορά αμιγώς χρηματοοικονομικά μέσα ανήλθε στα €6,2 δισ. και είναι κατανεμημένο ως εξής: 6% σε μετρητά και καταθέσεις, 2% σε δάνεια, 28% σε χρεόγραφα, 45% σε μετοχές και 20% σε λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία.

Αντίστοιχα, οι επενδυτικοί οργανισμοί διαθέτουν ενεργητικό σε χρηματοοικονομικά μέσα €7,4 δισ. επενδυμένο 4% σε μετρητά και καταθέσεις, 13% σε δάνεια και χρεόγραφα, 80% σε μετοχές και 3% σε λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία.

Οι επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά μέσα των συνταξιοδοτικών ταμείων ανήλθαν στα €4,9 δισ. και αφορούν κυρίως μετρητά και καταθέσεις σε ποσοστό 14%, 13% σε δάνεια, 6% σε χρεόγραφα, 57% σε μετοχές και 10% σε λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία.