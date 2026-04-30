Κυκλοφοριακό κομφούζιο στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας - Λάρνακας, κλειστές δύο λωρίδες λόγω βλάβης σε υπόγειο αγωγό τηλεπικοινωνιών

Χτύπημα σε κύκλωμα παράνομης μετανάστευσης στην Κύπρο – Συνελήφθη ο φερόμενος ως εγκέφαλος

Στη σύλληψη υπηκόου τρίτης χώρας, ο οποίος φέρεται να είναι ο επικεφαλής οργανωμένου κυκλώματος που εξασφάλιζε την παράνομη είσοδο αλλοδαπών στη Δημοκρατία, προχώρησε την Τετάρτη η Αστυνομία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως την Πέμπτη, η σύλληψη προέκυψε έπειτα από αξιολόγηση και αξιοποίηση πληροφοριών και εντάσσεται στο πλαίσιο στοχευμένων ενεργειών για εντοπισμό και εξάρθρωση οργανωμένων δικτύων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παράνομης μετανάστευσης.

Σε επίπεδο επιχειρησιακών αποτελεσμάτων, κατά τις τελευταίες ημέρες καταγράφηκαν: Χθες Τετάρτη, 29 Απριλίου 2026, 9 συλλήψεις, 5 απελάσεις, 11 εθελούσιες αναχωρήσεις, ενώ σήμερα Πέμπτη, 30 Απριλίου 2026, 12 απελάσεις, 43 εθελούσιες αναχωρήσεις.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι προγραμματισμένες αναχωρήσεις (30/04 – 04/05/2026) έχει ως ακολούθως: 13 απελάσεις, 32 εθελούσιες αναχωρήσεις.

Όπως αναφέρει το Υπουργείο, οι επιχειρήσεις συνεχίζονται με την ίδια στόχευση, τόσο σε επίπεδο επιστροφών όσο και στον εντοπισμό προσώπων που οργανώνουν ή υποβοηθούν την παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

