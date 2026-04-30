Χτύπημα σε κύκλωμα παράνομης μετανάστευσης στην Κύπρο – Συνελήφθη ο φερόμενος ως εγκέφαλος

Στη σύλληψη υπηκόου τρίτης χώρας, ο οποίος φέρεται να είναι ο επικεφαλής οργανωμένου κυκλώματος που εξασφάλιζε την παράνομη είσοδο αλλοδαπών στη Δημοκρατία, προχώρησε την Τετάρτη η Αστυνομία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως την Πέμπτη, η σύλληψη προέκυψε έπειτα από αξιολόγηση και αξιοποίηση πληροφοριών και εντάσσεται στο πλαίσιο στοχευμένων ενεργειών για εντοπισμό και εξάρθρωση οργανωμένων δικτύων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παράνομης μετανάστευσης.

Σε επίπεδο επιχειρησιακών αποτελεσμάτων, κατά τις τελευταίες ημέρες καταγράφηκαν: Χθες Τετάρτη, 29 Απριλίου 2026, 9 συλλήψεις, 5 απελάσεις, 11 εθελούσιες αναχωρήσεις, ενώ σήμερα Πέμπτη, 30 Απριλίου 2026, 12 απελάσεις, 43 εθελούσιες αναχωρήσεις.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι προγραμματισμένες αναχωρήσεις (30/04 – 04/05/2026) έχει ως ακολούθως: 13 απελάσεις, 32 εθελούσιες αναχωρήσεις.

Όπως αναφέρει το Υπουργείο, οι επιχειρήσεις συνεχίζονται με την ίδια στόχευση, τόσο σε επίπεδο επιστροφών όσο και στον εντοπισμό προσώπων που οργανώνουν ή υποβοηθούν την παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα.

Πηγή: ΚΥΠΕ