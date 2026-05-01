Έκρηξη από χειροβομβίδα σε οικία στην Πάφο - Σύλληψη 59χρονου για απόπειρα καταστροφής περιουσίας

Στη σύλληψη άνδρα ηλικίας 59 ετών προχώρησε η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης απόπειρας καταστροφής περιουσίας με εκρηκτικά, καθώς και απόπειρας εμπρησμού σε οικία στην Πάφο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 59χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη σήμερα το μεσημέρι, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, και τέθηκε υπό κράτηση για σκοπούς ανακρίσεων.

Αύριο αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον Δικαστηρίου για έκδοση διατάγματος κράτησης.

Η υπόθεση αφορά περιστατικό που σημειώθηκε γύρω στις 10:30 χθες βράδυ, όταν λήφθηκε πληροφορία για ισχυρή έκρηξη σε οικία ζεύγους ηλικίας 74 και 75 ετών στην Πάφο.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της ΑΔΕ Πάφου και από τις προκαταρκτικές εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι η έκρηξη οφειλόταν σε πυροδότηση αμυντικής χειροβομβίδας. Από την έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές σε τέσσερα παράθυρα της κατοικίας.

Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψαν στοιχεία που συνδέουν τον 59χρονο και με δεύτερο περιστατικό, το οποίο αφορά απόπειρα εμπρησμού στην ίδια οικία.

Συγκεκριμένα, στις 28 Απριλίου 2026, γύρω στις 11:15 το βράδυ, είχε εκδηλωθεί φωτιά σε φιάλη υγραερίου που είχε τοποθετηθεί έξω από την περίφραξη της κατοικίας. Η φωτιά κατασβέστηκε από μόνη της πριν επεκταθεί, χωρίς να προκληθούν ζημιές. Το ΤΑΕ Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις για πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.