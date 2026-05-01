Κρίσιμα στο νοσοκομείο 38χρονος μοτοσικλετιστής - Συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε 47χρονη

Σε νοσηλευτήριο στη Λεμεσό μεταφέρθηκε ο 38χρονος μοτοσικλετιστής του οποίου η κατάσταση υγείας θεωρείται κρίσιμη, σύμφωνα με αστυνομική ενημέρωση.

Ο 38χρονος, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από την Αστυνομία, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε 47χρονη, γύρω στις 10.40 το βράδυ της Πέμπτης στη λεωφόρο Χρυσονέρας, στην Κισσόνεργα.

Ο μοτοσικλετιστής, ο οποίος δεν έφερε προστατευτικό κράνος, σύμφωνα με την Αστυνομία, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου διασωληνώθηκε. Σύμφωνα με αστυνομική ενημέρωση, ακολούθως μεταφέρθηκε σε νοσηλευτήριο στη Λεμεσό.

Πηγή: ΚΥΠΕ