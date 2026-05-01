Ο Τραμπ ανακοίνωσε αύξηση δασμών στο 25% για αυτοκίνητα και φορτηγά από ΕΕ - Απειλεί να αποσύρει τα αμερικάνικα στρατεύματα από Ιταλία και Ισπανία

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την αύξηση των δασμών που επιβάλλονται στην ΕΕ για τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά στο 25%, καθώς όπως ανέφερε η Ευρωπαϊκή Ένωση «δεν τηρεί τη συμφωνία για το εμπόριο».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Τραμπ:

«Με χαρά ανακοινώνω ότι, δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τηρεί τη συμφωνία μας για το εμπόριο, την επόμενη εβδομάδα θα αυξήσω τους δασμούς που επιβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά που εισέρχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο δασμός θα αυξηθεί στο 25%. Είναι απολύτως σαφές και συμφωνημένο ότι, εάν τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά κατασκευάζονται σε εργοστάσια των ΗΠΑ, ΔΕΝ θα επιβάλλεται δασμός. Πολλά εργοστάσια αυτοκινήτων και φορτηγών βρίσκονται επί του παρόντος υπό κατασκευή, με επενδύσεις που ξεπερνούν τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια, ένα ΡΕΚΟΡ στην ιστορία της κατασκευής αυτοκινήτων και φορτηγών.

Αυτά τα εργοστάσια, στα οποία θα απασχολούνται Αμερικανοί εργαζόμενοι, θα ανοίξουν σύντομα — Ποτέ δεν έχει συμβεί κάτι παρόμοιο με αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Αμερική! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο θέμα αυτό. Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ»

Οι απειλές του Τραμπ

Μία ημέρα αφότου δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο μείωσης του αριθμού των αμερικανικών στρατευμάτων που έχουν αναπτυχθεί στη Γερμανία, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να αποσύρει τα αμερικανικά στρατεύματα από την Ιταλία και την Ισπανία.

Ερωτηθείς την Πέμπτη (30/4) αν θα εξέταζε το ενδεχόμενο να αποσύρει τα αμερικανικά στρατεύματα από την Ιταλία και την Ισπανία, ο Τραμπ απάντησε: «Γιατί να μην το κάνω; Η Ιταλία δεν μας έχει βοηθήσει καθόλου και η Ισπανία ήταν απαίσια, απολύτως απαίσια».

Ο Τραμπ έχει επικρίνει έντονα τους συμμάχους του ΝΑΤΟ επειδή δεν έστειλαν στρατιωτικές δυνάμεις στις ναυτικές επιχειρήσεις στα Στενά του Ορμούζ.

Ο υπουργός Άμυνας της Ιταλίας, Γκουίντο Κροσέτο, δήλωσε ότι δεν κατανοεί τα κίνητρα του Τραμπ για την απειλή απόσυρσης των αμερικανικών στρατευμάτων από την Ιταλία και απέρριψε τις κατηγορίες ότι η Ρώμη δεν βοήθησε τις ΗΠΑ, ειδικά σε σχέση με την ασφάλεια στη θάλασσα.

«Όπως είναι σαφές σε όλους, αυτό δεν συνέβη ποτέ», δήλωσε ο Κροσέτο στο ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων Ansa, που πρόσθεσε ότι «έχουμε διατεθεί για μια αποστολή προστασίας της ναυτιλίας, το οποίο εκτιμήθηκε ιδιαίτερα από τον αμερικανικό στρατό».

Περίπου 13.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί βρίσκονται σε επτά ναυτικές βάσεις στην Ιταλία.

Από την Ισπανία, δεν υπήρξε άμεση επίσημη απάντηση. Η Μαδρίτη έχει απαγορεύσει στις ΗΠΑ τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν κοινές στρατιωτικές βάσεις στο έδαφός της για επιθέσεις στο Ιράν και είναι ο πιο σφοδρός Ευρωπαίος επικριτής του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου στο Ιράν. Μάλιστα, τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ απείλησε να επιβάλει πλήρες εμπορικό εμπάργκο στην Ισπανία.

Ιταλία

Η αμερικανική ναυτική αεροπορική βάση στη Σιγονέλα της Σικελίας βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής από την έναρξη της σύγκρουσης στο Ιράν, καθώς κάτοικοι και πολιτικοί διαμαρτύρονται για αυξημένη δραστηριότητα στη βάση.

Η Ιταλία αρνήθηκε να επιτρέψει σε αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη που κατευθύνονταν προς τη Μέση Ανατολή να διέλθουν από τη Σιγκονέλα στα τέλη Μαρτίου, επειδή οι ΗΠΑ ζήτησαν άδεια προσγείωσης μόνο όταν τα αεροσκάφη βρίσκονταν ήδη καθ’ οδόν προς τη Σικελία.

Σύμφωνα με τις συμφωνίες που βρίσκονται σε ισχύ από τα τέλη της δεκαετίας του 1950, οι αμερικανικές ναυτικές βάσεις στην Ιταλία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς υλικοτεχνικής υποστήριξης και εκπαίδευσης, αλλά όχι ως κόμβοι διέλευσης για αεροσκάφη που μεταφέρουν όπλα για πόλεμο, εκτός αν πρόκειται για κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Οι σχέσεις μεταξύ Ρώμης και Ουάσινγκτον επιδεινώθηκαν περαιτέρω όταν η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, επέκρινε την επίθεση του Τραμπ εναντίον του Πάπα Λέοντα, όταν ο προκαθήμενος της Καθολικής Εκκλησίας καταδίκασε τον πόλεμο.

Ισπανία

Στη χώρα της Ιβηρικής, η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ επικεντρώνεται σε δύο βάσεις που βρίσκονται στην Ανδαλουσία και χρησιμοποιούνται από κοινού από τις στρατιωτικές δυνάμεις της Ισπανίας και των ΗΠΑ: τον ναυτικό σταθμό Ρότα και την αεροπορική βάση Μορόν, που βρίσκονται μεν υπό ισπανική διοίκηση, αλλά λαμβάνουν σημαντική χρηματοδότηση από την Ουάσινγκτον.

Η Ρότα είναι βασικός κόμβος για τον έκτο στόλο του αμερικανικού ναυτικού και το Μορόν στρατηγικός σταθμός για την αμερικανική πολεμική αεροπορία και το σώμα πεζοναυτών για επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη και την Αφρική. Και οι δύο βάσεις θεωρούνται βασικά εργαλεία για την προβολή ισχύος των ΗΠΑ στη Μεσόγειο και τον Ατλαντικό.

Λίγο περισσότεροι από 3.800 Αμερικανοί στρατιωτικοί βρίσκονταν στην Ισπανία στα τέλη του 2025, όμως η άρνηση της ισπανικής κυβέρνησης να επιτρέψει τη χρήση των βάσεων έχει έκτοτε οδηγήσει στη μετεγκατάσταση πολλών αμερικανικών αεροσκαφών.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ είχε ήδη προκαλέσει τη μήνι του Αμερικανού προέδρου πέρυσι απορρίπτοντας την πρότασή του για αύξηση των αμυντικών δαπανών των χωρών του ΝΑΤΟ στο 5% του ΑΕΠ τους, χαρακτηρίζοντας την ιδέα «όχι μόνο παράλογη, αλλά και αντιπαραγωγική».

Απειλές αποχώρησης

Την 1η Απριλίου, ο Τραμπ δήλωσε ότι σκέφτεται να αποχωρήσει από το ΝΑΤΟ λόγω της άρνησης των Ευρωπαίων συμμάχων να συμμετάσχουν στον πόλεμο κατά του Ιράν και να βοηθήσουν στην ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ.

Μια αποχώρηση θα ήταν καταστροφική για την ασφάλεια της Ευρώπης, όμως θεωρείται απίθανη λόγω της νομοθεσίας των ΗΠΑ, η οποία απαγορεύει σε έναν πρόεδρο να αποχωρήσει από το ΝΑΤΟ χωρίς πλειοψηφία δύο τρίτων στη Γερουσία ή πράξη του Κογκρέσου.

Πηγή: cnn.gr / ertnews.gr