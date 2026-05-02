Τελεσίγραφο κτηνοτρόφων στον Πρόεδρο για αφθώδη: «Συνάντηση μέχρι τη Δευτέρα το απόγευμα ή νέες κινητοποιήσεις»

Συνάντηση με τριμελή αντιπροσωπεία του νεοσύστατου συνδέσμου «Η Φωνή των κτηνοτρόφων» είχε το Σάββατο ο Επικεφαλής της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής για την Ανασυγκρότηση και Αναβάθμιση του Κτηνοτροφικου Τομέα και Πρόεδρος του Ινστιτούτου Κύπρου, Σταύρος Μαλάς, με εκπρόσωπο των κτηνοτρόφων Χριστόδουλο Χριστοδούλου να επαναλαμβάνει στο ΚΥΠΕ το αίτημά τους για συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και να προειδοποιεί για το ενδεχόμενο νέων κινητοποιήσεων.

Όπως είπε ο κ. Χριστοδούλου μετά τη συνάντηση στο ΚΥΠΕ, ο κ. Μαλάς ενημέρωσε τους κτηνοτρόφους για την εξέλιξη της πορείας του αφθώδους πυρετού και για τα επόμενα βήματα.

Από την πλευρά τους, οι κτηνοτρόφοι εξέφρασαν τις δικές τους ανησυχίες, επιμένοντας σε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

«Η Κυβέρνηση είναι απαράδεκτη. Σχεδιάζουν το αύριο, το σήμερα δεν τους νοιάζει», ανέφερε, ο κ. Χριστοδούλου.

«Τον κ. Μαλά τον έβαλαν να σχεδιάσει το αύριο. Το σήμερα εξαρτάται από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, τον Πρόεδρο και την Κυβέρνηση», πρόσθεσε.

«Δεν έχουν λύση, δεν έχουν πρόγραμμα. Έχει διορία ο Πρόεδρος ως τη Δευτέρα το απόγευμα», σημείωσε.

Κλείνοντας, ο κ. Χριστοδούλου προειδοποίησε ότι σε περίπτωση που δεν δεχτεί ο Πρόεδρος να συναντήσει τον σύνδεσμό τους, οι κτηνοτρόφοι θα προχωρήσουν σε νέες κινητοποιήσεις.

