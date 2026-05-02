Λετυμπιώτης κατά ΑΚΕΛ: «Η κοινωνία δεν χρειάζεται μαθήματα ευαισθησίας από εκείνους που δημιούργησαν τα κοινωνικά παντοπωλεία»

Η κοινωνία δεν χρειάζεται μαθήματα κοινωνικής ευαισθησίας από εκείνους που, όταν κυβέρνησαν, οι πολιτικές τους συνέβαλαν στην αύξηση της φτώχειας, στην έκρηξη της ανεργίας και στη δημιουργία κοινωνικών παντοπωλείων απάντησε στο ΑΚΕΛ ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Σε γραπτή δήλωση το Σάββατο ο Εκπρόσωπος παραχώρησε αριθμούς και οικονομικά στοιχεία για την πορεία της οικονομίας το 2013 και σήμερα λέγοντας ότι «η κοινωνία δεν μπορεί να ξεχάσει, γιατί οι συνέπειες των καταστροφικών πολιτικών του [ΑΚΕΛ] ακόμη κατατρέχουν τον τόπο».

Σε μακροσκελή απάντηση ο κ. Λετυμπιώτης αναφέρει ότι το ΑΚΕΛ δεν έχει δικαίωμα στην επιλεκτική μνήμη, σημειώνοντας ότι «13 χρόνια μετά, καλούμαστε να πληρώνουμε τον λογαριασμό των δικών τους αλόγιστων πολιτικών».

Σε αναφορά του ΑΚΕΛ για 167 χιλιάδες συμπολίτες μας που βρίσκονταν το 2025 σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, ο Εκπρόσωπος απάντησε ότι το ΑΚΕΛ αμελεί να αναφέρει ότι το 2025 το ποσοστό των ατόμων σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού ήταν 17,1%, ενώ την περίοδο που κυβέρνησε «αυξήθηκε από 23,3% το 2008 σε 27,8% το 2013».

Ο κ. Λετυμπιώτης επικαλούμενος στοιχεία αναφέρει ότι το 2025 αυτό το ποσοστό είναι στο 17,1% και ότι την ώρα που το ΑΚΕΛ επιλέγει να απομονώνει έναν αριθμό, η συνολική εικόνα δείχνει κάτι πολύ συγκεκριμένο ότι δηλαδή η σημερινή Κυβέρνηση εφαρμόζει πολιτικές που ενισχύουν πραγματικά το εισόδημα των πολιτών.

Παράλληλα αναφέρει ότι για τον κατώτατο μισθό, η αύξηση είναι σαφής από 940 ευρώ το 2023, μετά το πρώτο εξάμηνο πρόσληψης σε 1.000 ευρώ το 2024, σε 1.088 ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 2026, δηλαδή αύξηση 148 ευρώ τον μήνα, περίπου 15,7%, μέσα σε τρία χρόνια.

Ο ΚΕ αναφέρει επίσης ότι οι μέσες μηνιαίες απολαβές αυξήθηκαν κατά 4,9%, οι διάμεσες απολαβές αυξήθηκαν κατά 4,6% σε συνθήκες σχεδόν μηδενικού πληθωρισμού.

Αναφορά κάνει και στο αφορολόγητο εισόδημα που αυξάνεται από 19.500 ευρώ σε 22.000 ευρώ και περίπου 200 χιλιάδες εργαζόμενοι θα έχουν αυξημένο διαθέσιμο εισόδημα.

Η ΑΤΑ, σημειώνει, αυξήθηκε από το 50% στο 66,7% και με τη συμφωνία του Νοεμβρίου 2025, δρομολογείται η σταδιακή επιστροφή της στο 100% εντός 18 μηνών ενώ στις συντάξεις οι βασικές, κατώτατες και κοινωνικές συντάξεις αυξήθηκαν σωρευτικά κατά περίπου 10% τη διετία 2023-2025.

«Στόχος είναι ένα σύστημα μακροπρόθεσμα βιώσιμο, με πιο επαρκείς συντάξεις, ιδιαίτερα για τους χαμηλοσυνταξιούχους, και με δικαιοσύνη ανάμεσα στις γενιές. Γιατί η κοινωνική πολιτική δεν περιορίζεται στη στήριξη του σήμερα. Οφείλει να διασφαλίζει και την αξιοπρέπεια του αύριο», αναφέρει.

Ο κ. Λετυμπιώτης αναφέρει επίσης πως η κοινωνία σήμερα βλέπει μια Κυβέρνηση που αυξάνει εισοδήματα, ενισχύει την εργασία, στηρίζει τους συνταξιούχους και μετατρέπει την ανάπτυξη σε κοινωνικό αποτέλεσμα.

«Η κοινωνική ευαισθησία δεν μετριέται σε ανακοινώσεις. Μετριέται σε μισθούς, συντάξεις, φορολογικές ελαφρύνσεις και πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα. Εκεί κρινόμαστε όλοι. Και εκεί τα στοιχεία είναι αμείλικτα και απαντούν πιο δυνατά από κάθε σύνθημα», αναφέρει.