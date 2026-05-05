Έγγραφα Κεντρικών Φυλακών: Νέο επεισόδιο στο Δικαστήριο

ΝΕΑΡΧΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Tα έγγραφα δόθηκαν στους δικηγόρους των κατηγορουμένων σε usb.

Ούτε κατά την σημερινή δικάσιμο στο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας ξεκίνησε επί της ουσίας η δίκη για τα έγγραφα των Κεντρικών Φυλακών. Η Κατηγορούσα Αρχή παρέδωσε στους συνηγόρους υπεράσπισης των 8 κατηγορουμένων 1116 έγγραφα από τα 2900 που δεν είχαν παραδοθεί.

Τα έγγραφα δόθηκαν στους δικηγόρους των κατηγορουμένων σε usb. Σε ότι αφορά στα υπόλοιπα 1884 έγγραφα, κατόπιν διαβούλευσης αποφασίστηκε όπως επιτραπεί η επιθεώρησή τους στο αρχηγείο αστυνομίας, στην παρουσία του ανακριτή της υπόθεσης, χωρίς περιορισμούς.

Οι δικηγόροι των κατηγορουμένων θα δικαιούνται να συνοδεύονται από τους πελάτες τους και να κρατούν σημειώσεις για τα έγγραφα που θα επιθεωρήσουν.

Η κατηγορούσα Αρχή ζήτησε χρόνο δύο εβδομάδων για να ολοκληρωθεί ο διαχωρισμός των εγγράφων και ακολούθως θα ενημερωθούν οι συνήγοροι υπεράσπισης για να διευθετηθεί η ημέρα που θα επιθεωρήσουν τα έγγραφα.

Το Δικαστήριο όρισε την υπόθεση για τις 9 Ιουνίου.

