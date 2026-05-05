Με ομπρέλες θα πάμε την Κυριακή στις κάλπες: Πέφτει από το Σάββατο η θερμοκρασία - Πότε και πού αναμένεται χαλάζι

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

ΕΣΣΟ 2026: Επαναλειτουργεί για δύο μέρες η υπηρεσία «e-Κατάταξη» - Διευκολύνσεις και μέσω ΚΕΠ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Στρατεύσιμοι οι οποίοι δεν προχώρησαν στην υποβολή της Δήλωσης Στοιχείων Επιλογής και εξασφάλισαν Σημείωμα Πρόσκλησης Κατάταξης από τα Στρατολογικά Γραφεία θα πρέπει να προχωρήσουν στην υποβολή της και μέσω της Ψηφιακής Υπηρεσίας «e - Κατάταξη».

Η ψηφιακή υπηρεσία «e - Κατάταξη» θα επαναλειτουργήσει από τις 07:00 της 7ης Μαΐου 2026 έως τις 00:00 της 8ης Μαΐου 2026, λαμβάνοντας υπόψη ότι αριθμός στρατευσίμων δεν προχώρησε στη δημιουργία προφίλ ως Φυσικό Πρόσωπο και στη ταυτοποίησή του, με αποτέλεσμα να μην έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στην εν λόγω υπηρεσία για την υποβολή της Δήλωσης Στοιχείων Επιλογής, ανακοίνωσε, την Τρίτη, το Υπουργείο Άμυνας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι Δηλώσεις Στοιχείων Επιλογής Στρατευσίμων υποβάλλονται μέσω της Κυβερνητικής Πύλης https://www.gov.cy, στη θεματική ενότητα «Στράτευση» και ακολουθώντας τη διαδρομή «Στρατολογία→e - Κατάταξη», ενώ, έπειτα από συνεννόηση των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) με το Υπουργείο Άμυνας, στρατεύσιμοι οι οποίοι δεν προχώρησαν στην ταυτοποίηση του προφίλ τους, δύνανται να παρευρεθούν σε αυτά για εξυπηρέτηση, χωρίς τη διευθέτηση ραντεβού.

Στρατεύσιμοι οι οποίοι δεν προχώρησαν στην υποβολή της Δήλωσης Στοιχείων Επιλογής και εξασφάλισαν Σημείωμα Πρόσκλησης Κατάταξης από τα Στρατολογικά Γραφεία θα πρέπει να προχωρήσουν στην υποβολή της και μέσω της Ψηφιακής Υπηρεσίας «e - Κατάταξη».

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Άμυνας www.gov.cy/mod και ΓΕΕΦ www.gov.cy/army, επιλέγοντας την κατηγορία «ΚΑΤΑΤΑΞΗ 2026 ΕΣΣΟ».      

Tags

ΚΥΠΡΟΣΕΘΝΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑΣΤΡΑΤΟΣΑΜΥΝΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣΥΠΑΜ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα