Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Πρωτιά Κύπρου στη μείωση τιμών ηλεκτρικού ρεύματος το δεύτερο εξάμηνο 2025

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Τη μεγαλύτερη μείωση στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος που ανήλθε στο 14,7%, κατέγραψε η Κύπρος το δεύτερο εξάμηνο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat.

Τη μεγαλύτερη μείωση στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος που ανήλθε στο 14,7%, κατέγραψε η Κύπρος το δεύτερο εξάμηνο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat.

Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για νοικοκυριά αυξήθηκαν σε 17 χώρες και μειώθηκαν σε 10 κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025, σε σύγκριση με το δεύτερο εξάμηνο του 2024.

Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025, η μεγαλύτερη αύξηση  σημειώθηκε στη Ρουμανία (58,6%).

Σταθερές οι τιμές στην ΕΕ

Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025, οι μέσες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά στην ΕΕ παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό σταθερές, με μια μικρή αύξηση στα €28,96  από €28,79  ανά 100 kWh στο πρώτο εξάμηνο του έτους. Αυτά τα επίπεδα τιμών παραμένουν πολύ υψηλότερα από τα επίπεδα πριν από την ενεργειακή κρίση του 2022.

Η Eurostat καταγράφει σημαντικές διακυμάνσεις μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Η Ιρλανδία ανέφερε τις υψηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στα €40,42  ανά 100 kWh, ακολουθούμενη από τη Γερμανία (€38,69 ) και το Βέλγιο (€34,99 ). Αντίθετα, οι χαμηλότερες τιμές παρατηρήθηκαν στην Ουγγαρία (€10,82 ), τη Μάλτα (€12,82 ) και τη Βουλγαρία (€13,55 ). Στην Κύπρο οι τιμές είναι €30,37.

Tags

ΕΝΕΡΓΕΙΑEurostatΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣΑρχη Ηλεκτρισμού ΚύπρουΑρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα