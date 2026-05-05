Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Κατεχόμενα: Υπήρξε πρόταση από Όζερσαϊ για να κατέλθει υποψήφια η γυναίκα του Τατάρ; - Οι διαφορετικές εκδοχές και η δημόσια κόντρα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο πρόεδρος του ΚΛ ανέφερε ότι δεν υπήρξε κανένα λάθος στις προηγούμενες δηλώσεις του κ. Αλάς, ο οποίος είχε αναφέρει ότι οι επαφές του κόμματος με διάφορα πρόσωπα δεν συνιστούν απαραίτητα πρόταση υποψηφιότητας.

Διαφορετικές εκδοχές δίνουν η επιχειρηματίας Σιμπέλ Τατάρ, σύζυγος του πρώην Τουρκοκύπριου ηγέτη Ερσίν Τατάρ και ο πρόεδρος του Κόμματος του Λαού (ΚΛ), Κουντρέτ Όζερσαϊ, αναφορικά με το κατά πόσον της έγινε κατά τη διάρκεια συνάντησης επίσημη πρόταση για κάθοδο στις επόμενες «βουλευτικές εκλογές» στα κατεχόμενα.

Σύμφωνα με τον ηλεκτρονικό τουρκοκυπριακό Τύπο, η κ. Τατάρ, με γραπτή δήλωσή της, απάντησε σε σχετικές αναφορές του γενικού γραμματέα του ΚΛ, Τουργκούτ Αλάς, υποστηρίζοντας ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος του κ. Όζερσαϊ για καφέ, κατά τη διάρκεια του οποίου ο ίδιος της πρότεινε προσωπικά να συμμετάσχει στο ψηφοδέλτιο του κόμματος ως «αριστίνδην υποψήφια», χωρίς την υποχρέωση εγγραφής της ως μέλος. Η ίδια υποστήριξε ότι η ενημέρωση της κοινής γνώμης πρέπει να είναι ακριβής και συνόδευσε την τοποθέτησή της με ένα ποίημα για τη σημασία της αλήθειας, η οποία, όπως ανέφερε, συχνά χάνεται ανάμεσα στις πολιτικές σκοπιμότητες.

Απαντώντας στους ισχυρισμούς, ο Κουντρέτ Όζερσαϊ επιβεβαίωσε τη συνάντηση, σημειώνοντας ότι συζητήθηκαν τα τεκταινόμενα και οι κοινές ανησυχίες για την κατάσταση στην τουρκοκυπριακή κοινότητα. Ωστόσο, ο κ. Όζερσαϊ πήρε αποστάσεις από την ερμηνεία της κ. Τατάρ, δηλώνοντας ότι «σε τέτοιες συναντήσεις ο καθένας είναι υπεύθυνος για τα όσα λέει ο ίδιος και όχι για το πώς τα αντιλαμβάνεται η άλλη πλευρά».

Ο πρόεδρος του ΚΛ ανέφερε ακόμη ότι δεν υπήρξε κανένα λάθος στις προηγούμενες δηλώσεις του κ. Αλάς, ο οποίος είχε αναφέρει ότι οι επαφές του κόμματος με διάφορα πρόσωπα δεν συνιστούν απαραίτητα πρόταση υποψηφιότητας. Ο κ. Όζερσαϊ κατέληξε ότι το κόμμα θα ανακοινώσει τους υποψηφίους του όταν το αρμόδιο «κομματικό συμβούλιο» λάβει τις τελικές αποφάσεις, προσθέτοντας ότι η δημόσια συζήτηση για το θέμα μέσω των Μέσων Ενημέρωσης δεν κρίνεται ως η ενδεδειγμένη οδός.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑΚΥΠΡΟΣΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΙΕΚΛΟΓΕΣΤΑΤΑΡ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα