Κατεχόμενα: Υπήρξε πρόταση από Όζερσαϊ για να κατέλθει υποψήφια η γυναίκα του Τατάρ; - Οι διαφορετικές εκδοχές και η δημόσια κόντρα

Διαφορετικές εκδοχές δίνουν η επιχειρηματίας Σιμπέλ Τατάρ, σύζυγος του πρώην Τουρκοκύπριου ηγέτη Ερσίν Τατάρ και ο πρόεδρος του Κόμματος του Λαού (ΚΛ), Κουντρέτ Όζερσαϊ, αναφορικά με το κατά πόσον της έγινε κατά τη διάρκεια συνάντησης επίσημη πρόταση για κάθοδο στις επόμενες «βουλευτικές εκλογές» στα κατεχόμενα.

Σύμφωνα με τον ηλεκτρονικό τουρκοκυπριακό Τύπο, η κ. Τατάρ, με γραπτή δήλωσή της, απάντησε σε σχετικές αναφορές του γενικού γραμματέα του ΚΛ, Τουργκούτ Αλάς, υποστηρίζοντας ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος του κ. Όζερσαϊ για καφέ, κατά τη διάρκεια του οποίου ο ίδιος της πρότεινε προσωπικά να συμμετάσχει στο ψηφοδέλτιο του κόμματος ως «αριστίνδην υποψήφια», χωρίς την υποχρέωση εγγραφής της ως μέλος. Η ίδια υποστήριξε ότι η ενημέρωση της κοινής γνώμης πρέπει να είναι ακριβής και συνόδευσε την τοποθέτησή της με ένα ποίημα για τη σημασία της αλήθειας, η οποία, όπως ανέφερε, συχνά χάνεται ανάμεσα στις πολιτικές σκοπιμότητες.

Απαντώντας στους ισχυρισμούς, ο Κουντρέτ Όζερσαϊ επιβεβαίωσε τη συνάντηση, σημειώνοντας ότι συζητήθηκαν τα τεκταινόμενα και οι κοινές ανησυχίες για την κατάσταση στην τουρκοκυπριακή κοινότητα. Ωστόσο, ο κ. Όζερσαϊ πήρε αποστάσεις από την ερμηνεία της κ. Τατάρ, δηλώνοντας ότι «σε τέτοιες συναντήσεις ο καθένας είναι υπεύθυνος για τα όσα λέει ο ίδιος και όχι για το πώς τα αντιλαμβάνεται η άλλη πλευρά».

Ο πρόεδρος του ΚΛ ανέφερε ακόμη ότι δεν υπήρξε κανένα λάθος στις προηγούμενες δηλώσεις του κ. Αλάς, ο οποίος είχε αναφέρει ότι οι επαφές του κόμματος με διάφορα πρόσωπα δεν συνιστούν απαραίτητα πρόταση υποψηφιότητας. Ο κ. Όζερσαϊ κατέληξε ότι το κόμμα θα ανακοινώσει τους υποψηφίους του όταν το αρμόδιο «κομματικό συμβούλιο» λάβει τις τελικές αποφάσεις, προσθέτοντας ότι η δημόσια συζήτηση για το θέμα μέσω των Μέσων Ενημέρωσης δεν κρίνεται ως η ενδεδειγμένη οδός.

Πηγή: ΚΥΠΕ