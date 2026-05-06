Αυτό το Σαββατοκύριακο θα πάμε παραλία – Αισθητή άνοδος της θερμοκρασίας με 30ρια

Ασθενής ψηλή πίεση αναμένεται να επηρεάσει την περιοχή.

Το βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά τοπικά πιθανό να παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί, ασθενείς 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει στους 10 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 12 στα παράλια και στους 5 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά τις απογευματινές ώρες θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις και δεν αποκλείεται να πέσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς 3 μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 22 βαθμούς στα δυτικά παράλια, γύρω στους 24 στα υπόλοιπα παράλια και στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί, ασθενείς 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Το Σάββατο στην ατμόσφαιρα πιθανό να αιωρείται αραιή σκόνη.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά αισθητή άνοδο για να κυμανθεί πιο πάνω από τους κλιματικούς μέσους όρους.

Το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου, ήταν 7 εκατοστά.

Στους 31 βαθμούς Κελσίου το Σάββατο

Πάντως η μετεωρολογική πλατφόρμα kitasweather.com αναφέρει ότι το Σάββατο, ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος με λίγες υψηλές νεφώσεις, για να καταστεί κατά το δεύτερο μισό της ημέρας ηλιόλουστος, με τη πιθανότητα βροχής να παραμένει στο 0% σε όλες τις περιοχές. Στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται αραιή σκόνη, η οποία θα είναι περιορισμένη μερικά χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο, για να κυμανθεί γύρω στους 2-3 βαθμούς Κελσίου πιο πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας γύρω στους 31 βαθμούς Κελσίου στη Λευκωσία, γύρω στους 26 έως 30 βαθμούς Κελσίου στα παράλια (αναλόγως περιοχής) και γύρω στους 17 βαθμούς Κελσίου στο Τρόοδος (1900 μέτρα).

Την Κυριακή, όπως σημειώνει, ο καιρός θα είναι ηλιόλουστος, με τη πιθανότητα βροχής να βρίσκεται και πάλι στο 0% σε όλες τις περιοχές. Στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται αραιή σκόνη, η οποία θα είναι περιορισμένη μερικά χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο κυρίως στο εσωτερικό και ορεινά, για να κυμανθεί γύρω στους 2-4 βαθμούς Κελσίου πιο πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας γύρω στους 32 βαθμούς Κελσίου στη Λευκωσία, γύρω στους 26 έως 29 βαθμούς Κελσίου στα παράλια (αναλόγως περιοχής) και γύρω στους 19 βαθμούς Κελσίου στο Τρόοδος (1900 μέτρα).