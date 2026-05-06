Παραμένει κλειστό το Φαράγγι του Άβακα αλλά αγνοούν τις απαγορεύσεις - Ευθύνη των επισκεπτών τυχόν δυσάρεστο περιστατικό

Το μονοπάτι «Φαράγγι του Άβακα» παραμένει κλειστό για τους επισκέπτες από τις 6 Δεκεμβρίου 2025 λόγω επικινδυνότητας, διευκρινίζει σε ανακοίνωσή του το Τμήμα Δασών.

Το Τμήμα Δασών σημειώνει ότι εξακολουθούν να υφίστανται σοβαροί κίνδυνοι «εξαιτίας των καιρικών συνθηκών, της αυξημένης ροής νερού, της ολισθηρότητας του εδάφους, αλλά και του ενδεχομένου πτώσης βράχων και όγκων χώματος».

Αναφέρει επίσης ότι έχει τοποθετηθεί σχετική σήμανση και αλυσίδα για αποκλεισμό της εισόδου στο μονοπάτι.

Παρά ταύτα, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, «κάποιοι επισκέπτες αγνοούν τις απαγορεύσεις και επιχειρούν να εισέλθουν στο φαράγγι».

Το Τμήμα Δασών τονίζει ότι όσοι παραβιάζουν τις σημάνσεις και εισέρχονται στο μονοπάτι, «το πράττουν με δική τους ευθύνη».

«Το Τμήμα Δασών δεν φέρει ευθύνη για οποιοδήποτε δυσάρεστο περιστατικό ενδέχεται να προκύψει», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι το κλείσιμο του μονοπατιού κρίνεται αναγκαίο για λόγους ασφάλειας.

Καταλήγοντας, η ανακοίνωση αναφέρει ότι θα υπάρξει νέα ενημέρωση όταν το φαράγγι καταστεί απολύτως ασφαλές για επισκέψεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ