Καταδίκη Κυπριακής Δημοκρατίας στο ΕΔΑΔ για μη προαγωγή Δικαστή

Εκδόθηκε σήμερα απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) σχετικά με προσφυγή που αφορούσε την απουσία δικαστικού ελέγχου της απόφασης για μη προαγωγή του Αιτητή στην θέση Προέδρου Επαρχιακού Δικαστηρίου.

Το ΕΔΑΔ έκρινε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία παραβίασε το δικαίωμα του Αιτητή σε δίκαιη δίκη, όπως αυτό κατοχυρώνεται στο Άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ). Θέση του Αιτητή, μεταξύ άλλων, ήταν ότι δεν είχε πρόσβαση στο Δικαστήριο για να προσβάλει την απόφαση του μεταβατικού Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου.

Το ΕΔΑΔ, με απόφαση πλειοψηφίας με 6 ψήφους υπέρ και 1 κατά, εξέδωσε απόφαση υπέρ του Αιτητή, καταδικάζοντας την Κυπριακή Δημοκρατία για παραβίαση του δικαιώματος του σε δίκαιη δίκη, ανατρέποντας την ομόφωνη απόφαση της ολομέλειας του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου το οποίο ενεργούσε κατά το χρόνο ως Ακυρωτικό Δευτεροβάθμιο Δικαστικό Συμβούλιο.

Το ΕΔΑΔ δεν επεδίκασε οποιοδήποτε ποσό για ηθική βλάβη καθότι έκρινε ότι το εύρημα παραβίασης του δικαιώματος του Αιτητή αποτελεί δίκαιη ικανοποίηση. Περαιτέρω, επιδικάστηκε το ποσό των €13,887.60 για δικηγορικά έξοδα και δαπάνες υπέρ του Αιτητή.

Όπως αναφέρεται σε δελτίο Τύπου του δικηγορικού γραφείου Λέλλος Π. Δημητριάδης ΔΕΠΕ που εκπροσώπησε τον Αιτητή, η Απόφαση είναι σημαντική καθώς πρόκειται για την πρώτη απόφαση του ΕΔΑΔ εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας για θέματα που αφορούν το δικαστικό σώμα μετά τις μεταρρυθμίσεις του δικαστικού συστήματος και την επανασύσταση του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου.

Σημειώνεται ότι, η Απόφαση δεν καθίσταται τελική πριν παρέλθουν 3 μήνες από την έκδοσή της και τα μέρη διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν αναφορά της υπόθεσης ενώπιον της Διευρυμένης Σύνθεσης του ΕΔΑΔ.