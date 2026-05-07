Ακάμας: Eνημέρωση, διαφάνεια και λογοδοσία ζητούν από τον ΠτΔ οι περιβαλλοντικές οργανώσεις

Με γνώμονα την αποτελεσματική προστασία και ολοκληρωμένη διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000 στην Κύπρο, και με αφορμή τα όσα διαδραματίζονται στον Ακάμα, πέντε περιβαλλοντικές οργανώσεις αποστέλλουν ανοικτή επιστολή προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, καλώντας τον να προχωρήσει σε σαφείς δεσμεύσεις και συγκεκριμένες ενέργειες για την εφαρμογή πολιτικών και θέσεων για την προστασία της βιοποικιλότητας και τη διατήρηση της φύσης, οι οποίες περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Διακυβέρνησης 2023.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της BirdLife Cyprus, οι οργανώσεις BirdLife Cyprus, Terra Cypria, Cyprus Wildlife Society, Φίλοι της Γης Κύπρου και Πρωτοβουλία για τη Διάσωση των Φυσικών Ακτών επισημαίνουν ότι η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί μια από τις βασικές αρχές του Προγράμματος Διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας. «Ωστόσο, στην πράξη παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις και ελλείψεις στην υλοποίηση κρίσιμων πολιτικών και μέτρων, κυρίως όσον αφορά τον τομέα της προστασίας της βιοποικιλότητας και της διατήρησης της φύσης», αναφέρεται μεταξύ άλλων.

Μέσω κοινής ανοικτής επιστολής τους προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, οι πέντε οργανώσεις ζητούν ενημέρωση, διαφάνεια και λογοδοσία για περιβαλλοντικά ζητήματα δημόσιου ενδιαφέροντος.

Οι οργανώσεις καλούν την Κυβέρνηση να λάβει ουσιαστικά μέτρα για τον επαρκή καθορισμό, την αποτελεσματική προστασία και την ολοκληρωμένη διαχείριση των περιοχών Natura 2000, καθώς και για τη βελτίωση των διαδικασιών περιβαλλοντικής αξιολόγησης.

Επίσης, καλούν την Κυβέρνηση να διασφαλίσει την εφαρμογή των νομικά δεσμευτικών όρων της περιβαλλοντικής έγκρισης του Σχεδίου Αειφόρου Ανάπτυξης Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα και την τήρηση των σχετικών χρονοδιαγραμμάτων.

Επιπρόσθετα, οι οργανώσεις ζητούν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή των πολιτικών που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Διακυβέρνησης 2023.

«Επιπλέον, αναδεικνύεται η ανάγκη εφαρμογής του θεμελιώδους δικαιώματος πρόσβασης του κοινού σε περιβαλλοντική πληροφόρηση, το οποίο, παρά τη νομική του κατοχύρωση, δεν διασφαλίζεται επαρκώς», προστίθεται.

Τέλος, επισημαίνεται η ανάγκη για ενίσχυση των μηχανισμών επιθεώρησης και επιβολής της νομοθεσίας, ώστε να αντιμετωπιστούν φαινόμενα αυθαιρεσίας και παρανομίας που επιβαρύνουν το περιβάλλον και διαταράσσουν τη φύση, κυρίως εντός ή πλησίον προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura 2000.