Νίκος Κληρίδης για υπόθεση «Σάντη»: «Σημαντικά στοιχεία έχουν ήδη χαθεί ή καταστραφεί - 100% αληθινά ορισμένα από τα επίμαχα μηνύματα»

Νέα επίθεση σε Αστυνομία και θεσμούς εξαπέλυσε ο νομικός Νίκος Κληρίδης, μετά τη σημερινή απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου να επιτρέψει την έκδοση προνομιακού εντάλματος Certiorari για το ένταλμα έρευνας που εκδόθηκε εναντίον του. Χαρακτήρισε την ενέργεια των Αρχών παράνομη και απαράδεκτη, υποστηρίζοντας ότι έγινε προσπάθεια συλλογής στοιχείων χωρίς επαρκή βάση και αφήνοντας υπαινιγμούς για συγκάλυψη.

Διαβάστε επίσης; «Ναι» από Ανώτατο για καταχώρηση Certiorari για τις έρευνες στα υποστατικά του Νίκου Κληρίδη - Βλέπει «αόριστες» αναφορές για τεκμήρια και παραβίαση δικηγορικού απορρήτου

Μιλώντας στην τηλεόραση του Omega, o κ. Κληρίδης ανέφερε πως η απόφαση του Ανωτάτου ήταν ξεκάθαρη και τεκμηριωμένη, αφού, όπως είπε, αποδείχθηκε ότι δεν υπήρχε εύλογη αιτία για την πολύωρη έρευνα που έγινε στο σπίτι και το γραφείο του το Μεγάλο Σάββατο, με αφορμή τις καταθέσεις της γυναίκας που αναφέρεται ως «Σάντη».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο κινητό τηλέφωνο της συγκεκριμένης γυναίκας, το οποίο χαρακτήρισε καθοριστικό για τη διερεύνηση της υπόθεσης. Υποστήριξε ότι το τηλέφωνο εξακολουθεί να αγνοείται, κάτι που, κατά τον ίδιο, δείχνει ότι η Αστυνομία δεν χειρίστηκε σωστά την υπόθεση από την αρχή.

Σύμφωνα με τον κ. Κληρίδη, αν οι Αρχές ήθελαν πραγματικά να διερευνήσουν την υπόθεση σωστά, θα έπρεπε να είχαν εξασφαλίσει αμέσως εντάλματα έρευνας εναντίον των εμπλεκομένων και όχι εναντίον όσων αποκάλυψαν στοιχεία. Παράλληλα, εξέφρασε αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα της παράδοσης κινητών τηλεφώνων από τα ίδια τα εμπλεκόμενα πρόσωπα χωρίς αιφνιδιαστικούς ελέγχους.

Κατηγόρησε επίσης τις Αρχές ότι μέσω της έρευνας στο προσωπικό του αρχείο επιχείρησαν ουσιαστικά να «ψαρέψουν» μαρτυρίες, ενώ αμφισβήτησε και την αξιοπιστία της βασικής μάρτυρος, λέγοντας ότι οι τέσσερις καταθέσεις της περιέχουν αντιφάσεις.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ο τρόπος με τον οποίο συνεχίζεται η διερεύνηση μοιάζει με προσπάθεια να βρεθεί «μια μαύρη γάτα μέσα σε σκοτεινό δωμάτιο», εκφράζοντας φόβους ότι σημαντικά στοιχεία ίσως έχουν ήδη χαθεί ή καταστραφεί.

Ο κ. Κληρίδης υποστήριξε ότι η μόνη λύση πλέον είναι ο διορισμός ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών, ώστε να διαφυλαχθεί η αξιοπιστία των θεσμών και να μην δημιουργούνται υποψίες στην κοινωνία ότι επιχειρείται συγκάλυψη.

Αναφερόμενος τέλος στα επίμαχα SMS, δήλωσε ότι θεωρεί ορισμένα από αυτά 100% αυθεντικά και υποστήριξε πως για κάποια έχει προσωπική γνώση και επιβεβαιωμένες πληροφορίες ότι ανταποκρίνονται πλήρως στην αλήθεια, χωρίς όμως να μπορεί να το υποστηρίξει για όλα τα μηνύματα.