Ηλεκτρο-οπτικό σύστημα ανίχνευσης εντόπισε πυρκαγιά στην Πάφο

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε δασική πυρκαγιά στην κοινότητα Ίνεια της επαρχίας Πάφου.

Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι σήμερα, Σάββατο 9 Μαΐου 2026 και ώρα 13:45, εκδηλώθηκε πυρκαγιά, στην τοποθεσία «Αγιασμός» της κοινότητας Ίνειας, της επαρχίας Πάφου.

Λόγω του έγκαιρου εντοπισμού, από το ηλεκτρο-οπτικό σύστημα ανίχνευσης και επιτήρησης δασικών πυρκαγιών του Τμήματος Δασών και της άμεσης επέμβασης των δασοπυροσβεστικών δυνάμεων, είχε ως αποτέλεσμα η πυρκαγιά να τεθεί υπό έλεγχο στις 14:20, αφού έκαψε μικρή έκταση με χαμηλή βλάστηση.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης, συμμετείχαν 6 άτομα του Τμήματος Δασών με 2 πυροσβεστικά οχήματα. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.