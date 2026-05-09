Ηλεκτρο-οπτικό σύστημα ανίχνευσης εντόπισε πυρκαγιά στην Πάφο

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η δασική πυρκαγιά που ξέσπασε στην κοινότητα Ίνεια - Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε  δασική πυρκαγιά στην κοινότητα Ίνεια της επαρχίας Πάφου.

Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι σήμερα, Σάββατο 9 Μαΐου 2026 και ώρα 13:45, εκδηλώθηκε πυρκαγιά, στην τοποθεσία «Αγιασμός» της κοινότητας Ίνειας, της επαρχίας Πάφου.

Λόγω του έγκαιρου εντοπισμού, από το ηλεκτρο-οπτικό σύστημα ανίχνευσης και επιτήρησης δασικών πυρκαγιών του Τμήματος Δασών και της άμεσης επέμβασης των δασοπυροσβεστικών δυνάμεων, είχε ως αποτέλεσμα η πυρκαγιά να τεθεί υπό έλεγχο στις 14:20, αφού έκαψε μικρή έκταση με χαμηλή βλάστηση.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης, συμμετείχαν 6 άτομα του Τμήματος Δασών με 2 πυροσβεστικά οχήματα. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

