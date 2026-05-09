Υπ. Υγείας: Στόχος η σταδιακή μείωση των καισαρικών τομών στην Κύπρο

Στόχος μας είναι η σταδιακή μείωση των καισαρικών τομών, ανέφερε το Σάββατο ο Υπουργός Υγείας, Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, στον χαιρετισμό του στην Ημερίδα της Παγκύπριας Γυναικολογικής και Μαιευτικής Εταιρείας, στη Λευκωσία.

«Για το Υπουργείο Υγείας, η Παγκύπρια Γυναικολογική και Μαιευτική Εταιρεία αποτελεί έναν ουσιαστικό και αξιόπιστο συνεργάτη στην κοινή μας προσπάθεια για βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας», σημείωσε.

«Όταν κάνουμε λόγο σε προώθηση του φυσιολογικού τοκετού, δεν αναφερόμαστε απλώς σε έναν αριθμητικό δείκτη. Μιλάμε για την ποιότητα της φροντίδας, για τη σωστή και τεκμηριωμένη χρήση των ιατρικών παρεμβάσεων και, κυρίως, για τη διασφάλιση της υγείας και της ευημερίας της μητέρας και του νεογνού», τόνισε.

«Τα διαθέσιμα δεδομένα καταδεικνύουν ότι τα ποσοστά καισαρικών τομών στη χώρα μας παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, παρουσιάζοντας μάλιστα αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια. Το γεγονός αυτό καθιστά επιτακτική την ανάγκη για μια συντονισμένη, τεκμηριωμένη και πολυεπίπεδη προσέγγιση, βασισμένη σε επιστημονικά δεδομένα και βέλτιστες πρακτικές», υπέδειξε ο κ. Χαραλαμπίδης.

«Ανταποκρινόμενο σε αυτήν την ανάγκη, το Υπουργείο Υγείας, σε στενή συνεργασία με επιστημονικούς φορείς, επαγγελματίες υγείας και εκπροσώπους των ασθενών, έχει προχωρήσει στη διαμόρφωση και υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την προώθηση του φυσιολογικού τοκετού και τη μείωση της προωρότητας», ανέφερε. Η Στρατηγική αυτή, εξήγησε, «στηρίζεται σε τέσσερις βασικούς άξονες: την ενίσχυση των πολιτικών και τη βελτίωση της ποιότητας στο σύστημα υγείας, την εκπαίδευση και ενδυνάμωση των επαγγελματιών υγείας, την έγκυρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση των πολιτών, καθώς και τη συνεχή παρακολούθηση των δεικτών και την προαγωγή της έρευνας».

«Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται, επίσης, στην τεκμηρίωση και την πλήρη καταγραφή των ιατρικών ενδείξεων που οδηγούν σε καισαρική τομή. Μέσω της εφαρμογής σχετικών κατευθυντήριων οδηγιών και της αξιοποίησης των δεδομένων του ΓεΣΥ, διαμορφώνεται ένα αξιόπιστο πλαίσιο παρακολούθησης, που επιτρέπει τη λήψη στοχευμένων και αποτελεσματικών μέτρων», σημείωσε ο Υπουργός Υγείας.

«Κοινός μας στόχος είναι η σταδιακή μείωση των καισαρικών τομών, με απόλυτο σεβασμό και προτεραιότητα στην ασφάλεια της μητέρας και του νεογνού», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «η επίτευξη του στόχου αυτού προϋποθέτει συνέπεια, συνεργασία και διαρκή αξιολόγηση των παρεμβάσεών μας».

«Παράλληλα, καθοριστικής σημασίας είναι η σωστή ενημέρωση και ενδυνάμωση των γυναικών και των οικογενειών τους, ώστε να μπορούν να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις για τον τοκετό. Στην κατεύθυνση αυτή, έχουν ήδη δρομολογηθεί στοχευμένες δράσεις ενημέρωσης του κοινού», συμπλήρωσε.

«Η προώθηση του φυσιολογικού τοκετού και η μείωση της προωρότητας δεν αποτελούν ευθύνη ενός μόνο φορέα. Αντίθετα, συνιστούν μια συλλογική προσπάθεια, που απαιτεί τη συνεργασία της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας, των επαγγελματιών υγείας και της κοινωνίας στο σύνολό της», επεσήμανε ο Νεόφυτος Χαραλαμπίδης.

«Στο Υπουργείο Υγείας παραμένουμε προσηλωμένοι στη στήριξη κάθε δράσης που συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας και στην προστασία της δημόσιας υγείας. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε συστηματικά την πρόοδο των μέτρων και να εργαζόμαστε από κοινού για την επίτευξη απτών και μετρήσιμων αποτελεσμάτων», υπογράμμισε.

Πηγή: KΥΠΕ