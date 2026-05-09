Νέα πυρκαγιά στη νεκρή ζώνη: Με τη συνοδεία του ΟΗΕ επενέβη η Πυροσβεστική - Περιστατικά και σε Λεμεσό, Πάφο και Αμμόχωστο

Φωτιά σε σπαρτά και ξηρά χόρτα στα κατεχόμενα κοντά στην Αγλαντζιά

Και δεύτερη πυρκαγιά μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο εκδηλώθηκε εντός της νεκρής ζώνης, αυτή τη φορά στην περιοχή της Αγλαντζιάς.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 15.10 σε σπαρτά και ξηρά χόρτα στα κατεχόμενα, ενώ για την κατάσβεσή της ανταποκρίθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες εισήλθαν στη νεκρή ζώνη με τη συνοδεία μελών της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε σε σειρά άλλων περιστατικών πυρκαγιών σε διάφορες περιοχές της Κύπρου.

Στη Λευκωσία, γύρω στις 13:30, πυρκαγιά στην περιοχή της Αγίας Τριμιθιάς κατέκαυσε περίπου ένα εκτάριο από σπαρτά και ξηρά χόρτα. Αργότερα, στις 16:20, δεύτερη φωτιά στη Δευτερά έκαψε ένα δεκάριο από αποκάλαμα.

Στη Λεμεσό, στις 15:25, εκδηλώθηκε πυρκαγιά παρά την κοινότητα Πύργου, με την κατάσβεση να υποστηρίζεται από το Τμήμα Δασών. Το βράδυ, στις 20:45, νέα πυρκαγιά στον Ύψωνα κατέκαυσε τρία δεκάρια ξηρών χόρτων και άγριας βλάστησης, με συνδρομή δύο φορητών μονάδων πυρόσβεσης του Δήμου Ύψωνα.

Στην Πάφο, φωτιά που ξέσπασε στις 13:40 κοντά στην Πέγεια έθεσε σε κινητοποίηση τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς Πάφου και Πέγειας. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο αφού κατέκαυσε τέσσερα δεκάρια ξηρών χόρτων και άγριας βλάστησης.

Στην επαρχία Αμμοχώστου, στις 16:00, πυρκαγιά στην περιοχή Αγίου Παντελεήμονα κατέκαυσε ένα δεκάριο από ξηρά χόρτα, άγρια βλάστηση, αποκάλαμα και ακακίες, ενώ επηρεάστηκε και λάστιχο ύδρευσης. Μισή ώρα αργότερα, δεύτερη φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Αγίου Ανδρονίκου στη Σωτήρα και τέθηκε επίσης υπό έλεγχο.

