Τροχαίο με εγκατάλειψη σκηνής: Στη σύλληψη 23χρονου και 31χρονου προχώρησε η Αστυνομία

Στη σύλληψη δύο προσώπων προχώρησε χθες η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης οδικής σύγκρουσης και εγκατάλειψης σκηνής, η οποία σημειώθηκε στις 06 Μαΐου 2026 στον αυτοκινητόδρομο Ριζοελιάς - Καλού Χωριού.

Από τις εξετάσεις της Αστυνομίας, εξασφαλίστηκε μαρτυρία εναντίον 31χρονου, ο οποίος φέρεται να είναι το πρόσωπο το οποίο ενοικίασε το όχημα και 23χρονου, ο οποίος φέρεται να ήταν ο οδηγός του οχήματος.

Οι δύο συνελήφθησαν δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων για διευκόλυνση των ανακρίσεων και αναμένεται να παρουσιαστούν σήμερα ενώπιον Δικαστηρίου για την έκδοση διαταγμάτων προσωποκράτησης.

Την υπόθεση διερευνά ο Αστυνομικός Σταθμός Αραδίππου.