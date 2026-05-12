Συνάντηση στον απόηχο εντάσεων στο Παλιομέτοχο - Κτηνοτρόφοι έκλεισαν δρόμους λόγω μεταφοράς νεκρών ζώων από άλλη περιοχή

Με την προσδοκία όλων των συμμετεχόντων, δηλαδή του Υπουργείου Γεωργίας, των οργανωμένων αγροτικών οργανώσεων και της ομάδας κτηνοτρόφων «Η φωνή των κτηνοτρόφων», ότι θα υπάρξει κατάληξη η οποία θα ικανοποιεί όλους γύρω από το ζήτημα του αφθώδους πυρετού, πραγματοποιείται σήμερα σύσκεψη στο Υπουργείο Γεωργίας υπό την υπουργό Γεωργίας, Μαρία Παναγιώτου, προκειμένου να συζητηθούν στην ολότητά τους τα προβλήματα του κλάδου, με απώτερο σκοπό να διασκεδαστούν οι ανησυχίες των αντιδρούντων και να παύσουν οι σχεδιασμοί για νέες κινητοποιήσεις.

Πάντως ενόψει της σημερινής συνεδρίασης, η οποία θα γίνει στη 1.00μμ, το Υπουργείο Γεωργίας έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα υπάρξει καμία παρέκκλιση από τα πρωτόκολλα. Συγκεκριμένα δεν πρόκειται να συζητηθεί η άρση του μέτρου για την καθολική θανάτωση των ζώων σε μονάδες που έχουν προσβληθεί από αφθώδη πυρετό. Την ίδια ώρα ο πρόεδρος της ομάδας «Η φωνή των κτηνοτρόφων» δήλωσε ότι δεν έχει συμφωνηθεί τίποτα μεταξύ των δύο πλευρών και ότι όλα τα ζητήματα που έχουν θέσει, όπως οι θανατώσεις, το πάγωμα των δανείων και το ύψος των αποζημιώσεων, παραμένουν ανοιχτά.

Χθες, ένα εικοσιτετράωρο πριν την κρίσιμη συνεδρίαση, δεν έλειψαν οι εντάσεις από μερίδα κτηνοτρόφων, η οποία δεν συνδέεται με τη συγκεκριμένη ομάδα αλλά σχηματίστηκε από κτηνοτρόφους και κατοίκους της περιοχής Παλιομετόχου, που απόκοψαν δρόμους της περιοχής με τρακτέρ, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην απόφαση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών για τη μεταφορά θανατωμένων ζώων από άλλες περιοχές, 12 χλμ. μακριά, με σκοπό την ταφή τους στο συγκεκριμένο σημείο. Για να ανοίξουν οι δρόμοι χρειάστηκε η παρέμβαση της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με τους κτηνοτρόφους, η συγκεκριμένη πρακτική παραβιάζει τα πρωτόκολλα και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως αναφέρουν, τα πρωτόκολλα προβλέπουν ότι η ταφή των μολυσμένων ζώων θα πρέπει να πραγματοποιείται πλησίον της φάρμας από την οποία προέρχονται, ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος διασποράς της νόσου. Την ίδια ώρα κατήγγειλαν τον τρόπο που γίνεται η διαδικασία μεταφοράς των ζώων, καταλογίζοντας στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες πρακτικές διασποράς του ιού. Όπως κατήγγειλαν χθες, αποστέλλοντας μάλιστα και σχετικό φωτογραφικό υλικό σε Μέσα Ενημέρωσης, εκτός από το γεγονός ότι δεν επιτρέπεται η μεταφορά ζώων από περιοχή σε περιοχή, δεν έχει τηρηθεί το πρωτόκολλο της καθαριότητας σχετικά με τα φορτηγά. Όπως υποστήριξαν, έφθασαν στο Παλιομέτοχο ακάθαρτα και ανοιχτά στο πάνω μέρος, με αποτέλεσμα να πέφτουν αίματα και κόπρανα στο έδαφος. Σύμφωνα με το ίδιο φωτογραφικό υλικό, οι αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν σε επιτόπου απολύμανση των οχημάτων.

Όπως εξήγησε χθες ο διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Χριστόδουλος Πίπης, η απόφαση πάρθηκε διότι δίπλα από τη μονάδα βοοειδών, 160 ως προς τον αριθμό, στο Παλιομέτοχο, που βρέθηκε θετική την περασμένη Παρασκευή, υπάρχει χοιροστάσιο μεγάλης δυναμικότητας, το οποίο πρέπει να προστατευθεί. Επίσης σημείωσε ότι υπάρχουν παρακείμενες γεωτρήσεις, οι οποίες είτε έχουν σύμβαση με τον ΕΟΑ για υδροδότηση των ανθρώπων είτε προορίζονται.