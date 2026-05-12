Αννίτα Δημητρίου: «Όχι στα δύο μέτρα και δύο σταθμά της ΕΕ για Τουρκία» - Ανοικτό το ενδεχόμενο να επαναδιεκδικήσει την Προεδρία της Βουλής

Τις θέσεις του Δημοκρατικού Συναγερμού για τα ελληνοτουρκικά, τη λεγόμενη ‘Γαλάζια Πατρίδα’ την ευρωπαϊκή στάση απέναντι στην Τουρκία, την αμυντική θωράκιση της Κυπριακής Δημοκρατίας, την οικονομία και το πολιτικό κλίμα ενόψει των βουλευτικών εκλογών, ανέπτυξε η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, σε συνέντευξή της στον SKAI Ελλάδας.

Αναφερόμενη στις τουρκικές προκλήσεις και στη λεγόμενη «Γαλάζια Πατρίδα», η κ. Δημητρίου είπε ότι «η Τουρκία συμπεριφέρεται με τον τρόπο που καλά γνωρίζει όλα αυτά τα χρόνια», υπογραμμίζοντας πως η ουσία είναι «πώς περισσότερο ενισχύουμε την Ελλάδα, την Κύπρο μας, την ευρωπαϊκή μας διάσταση και κυρίως τα θέματα αρχής».

Σημείωσε ακόμη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να λειτουργεί με «δύο μέτρα και δύο σταθμά», τονίζοντας πως «δεν μπορεί μια χώρα η οποία παρανομεί και συμπεριφέρεται με αυτό τον τρόπο να εκβιάζει τη συμμετοχή της στις εξελίξεις», ενώ πρόσθεσε ότι «τα θέματα αρχών δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται à la carte», ιδιαίτερα σε μια περίοδο γεωπολιτικής αστάθειας και πολλαπλών κρίσεων.

Αναφερόμενη στην αμυντική και γεωπολιτική θωράκιση της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ τόνισε ότι αυτή δεν ήταν ποτέ δεδομένη, αλλά αποτέλεσμα «μιας πολυεπίπεδης εξωτερικής πολιτικής με τις τριμερείς και τις τετραμερείς συνεργασίες», πάντοτε σε στενό συντονισμό με την Ελλάδα και με χώρες που μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην περιοχή.

Όπως είπε, «στην πολιτική δεν μπορείς να πατάς σε δύο ή τρεις βάρκες, πρέπει να έχεις καθαρή πλεύση, καθαρή στρατηγική και να επιλέγεις τους συμμάχους σου», επισημαίνοντας ότι η συνεργασία με κράτη όπως το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής «είναι θέμα εθνικής επιβίωσης». Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή της για τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνώς, λέγοντας πως «βλέπω και χαίρομαι μία Ελλάδα ενισχυμένη, με έναν αναβαθμισμένο λόγο και ρόλο και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε».

Σε σχέση με τις οικονομικές επιπτώσεις των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, η κ. Δημητρίου σημείωσε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει επηρεαστεί σημαντικά, αναφέροντας ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε μέτρα προς τη σωστή κατεύθυνση, υιοθετώντας και εισηγήσεις που είχε καταθέσει ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Τόνισε, ωστόσο, ότι απαιτείται περαιτέρω και έμπρακτη στήριξη της τουριστικής βιομηχανίας και των εργαζομένων που έχουν επηρεαστεί από την κρίση, υπογραμμίζοντας παράλληλα πως η ισχυρή οικονομία αποτελεί προϋπόθεση για την αποτελεσματική στήριξη της κοινωνίας.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «με την οικονομία δεν παίζουμε», υπενθυμίζοντας τα αποτελέσματα που είχαν για Κύπρο και Ελλάδα λανθασμένες οικονομικές πολιτικές του παρελθόντος. Αναφερόμενη στο πολιτικό κλίμα ενόψει των βουλευτικών εκλογών, η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ έκανε λόγο για αυξημένη τοξικότητα και απαξίωση του δημόσιου διαλόγου, τονίζοντας πως «να αναμετρηθούμε επί πολιτικών» και πως «οι πολίτες θέλουν να ξέρουν τι εισηγείστε εσείς και τι εισηγούμαστε εμείς». Σχολιάζοντας φαινόμενα στοχοποίησης και φημολογίας, ανέφερε ότι αυτά «δεν βοηθούν τη δημοκρατία» ούτε τον διάλογο που πρέπει να αναπτύσσεται «με επιχειρήματα και θέσεις».

Ερωτηθείσα για το ενδεχόμενο να είναι υποψήφια για την Προεδρία της Βουλής, η Αννίτα Δημητρίου ανέφερε ότι «δεν έκρυψα ποτέ ότι προσωπικά φυσικά θα με ενδιέφερε», σημειώνοντας ωστόσο πως οι σχετικές αποφάσεις θα ληφθούν συλλογικά από τον Δημοκρατικό Συναγερμό μετά τις βουλευτικές εκλογές και ανάλογα με τη νέα σύνθεση της Βουλής. Τέλος, υπογράμμισε ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός διαθέτει σχέδιο και ξεκάθαρες πολιτικές θέσεις για την επόμενη ημέρα, σημειώνοντας πως «δεν μπορεί απλά να τρέχουμε πίσω από τα γεγονότα» αλλά «πρέπει να έχουμε όραμα και πλάνο».