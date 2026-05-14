Χειροπέδες σε 53χρονο για την απαγωγή βρέφους – Φέρεται να είναι ο συνεργός του πατέρα

Χειροπέδες πέρασε η Αστυνομία το βράδυ της Πέμπτης σε 53χρονο άνδρα σε σχέση με τη διερευνώμενη υπόθεση απαγωγής βρέφους που έλαβε χώρα στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με αστυνομική ενημέρωση ο 53χρονος άνδρας που συνελήφθη γύρω στις 22:10 στη Λάρνακα φέρεται να είναι ο συνεργός του 29χρονου πατέρα που, κατά την καταγγελία της 35χρονης μητέρας του βρέφους, μετέβη από τα κατεχόμενα με δεύτερο πρόσωπο στη Λεμεσό, άρπαξε το παιδί από το σπίτι του και επέστρεψε πίσω στις κατεχόμενες περιοχές.

Ο 53χρονος οδηγήθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού όπου και τέθηκε υπό κράτηση.

Στο μικοσκόπιο των Αρχών πάντως βρίσκεται και βίντεο που δημοσίευσε ο 29χρονος στα ΜΚΔ, στο οποίο φαίνεται ο ίδιος μαζί με το παιδί του μέσα σε ένα αυτοκίνητο.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.