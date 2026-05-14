Διάβρωση στην Ορόκλινη: Ξεκινούν έργα για αποκατάσταση - Παραπονιούνται οι ξένοι παραθεριστές

Τα τελευταία δημοσιεύματα στον Τύπο (συμπεριλαμβανομένου και του χθεσινού ρεπορτάζ του "Π") σε σχέση με το τρομερό πρόβλημα διάβρωσης που υπάρχει στο παραλιακό μέτωπο της Ορόκλινης, φαίνεται πως έπιασαν τόπο. Χθες ανακοινώθηκε ότι μετά τη μεγάλη διάσταση που πήρε το θέμα, ο δήμαρχος Λάρνακας Ανδρέας Βύρας ανέλαβε πρωτοβουλία, σε συνεργασία με τον αντιδήμαρχο Ορόκλινης Νεόφυτο Φακοντή, όπως ξεκινήσουν άμεσα έργα αποκατάστασης των ζημιών που προκάλεσε η διάβρωση της θάλασσας στην παραλία. Έργα που θ’ αποσκοπούν, παράλληλα, και στην αποκατάσταση της άσχημης εικόνας που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα κατά μήκος της παραλίας, ειδικά μπροστά από ξενοδοχειακά καταλύματα, επαύλεις κι επιχειρήσεις. Ενδεικτικό του μεγέθους του προβλήματος, είναι και το γεγονός ότι ξενοδόχοι της περιοχής, εξαιτίας της διάβρωσης, δεν έχουν πια επαρκείς χώρους μπροστά από τις μονάδες τους για να τοποθετήσουν ξαπλώστρες και ομπρέλες προς εξυπηρέτηση των ενοίκων τους. Μία κατάσταση που, δυστυχώς, πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις κι εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των διερχομένων πεζών μέσω του παραλιακού πεζόδρομου, ο οποίος επίσης έχει υποστεί σοβαρές ζημιές. Μάλιστα, ένα μέρος του πεζόδρομου έχει κλείσει και απαγορεύεται η διέλευση πεζών λόγω της επικίνδυνης κλίσης που έχει πάρει… Όπως πληροφορούμαστε, για την αποκατάσταση του παραλιακού πεζόδρομου τροχιοδρομούνται οι κατάλληλες μελέτες, έτσι ώστε να αποκατασταθούν πλήρως οι ζημιές σ’ αυτό το εξαιρετικά σημαντικό έργο υποδομής, το οποίο αναβάθμισε την ακτογραμμή της Ορόκλινης. Λόγω των έργων αποκατάστασης των ζημιών που εξαγγέλθηκαν στους χώρους μπροστά από τα ξενοδοχεία και τις λοιπές επιχειρήσεις, έγινε γνωστό ότι ακυρώθηκε η προγραμματισμένη για την Παρασκευή, 15 Μαΐου, στις 2μ.μ., συνάντηση τοπικών φορέων και λειτουργών του Τμήματος Δημοσίων Έργων, προκειμένου να δουν επιτόπου το μέγεθος των ζημιών και να συναποφασίσουν για τη λήψη δραστικών μέτρων.

Παράπονα ξένων

Ξενοδόχοι στην ακτή Ορόκλινης, που θεωρείται μία από τις πιο πολυσύχναστες παραλίες στην ευρύτερη Λάρνακα τα τελευταία χρόνια, δήλωσαν στην εφημερίδα μας ότι το θέμα της διάβρωσης, σε συνδυασμό με τα εργοτάξια που βρίσκονται σ’ εξέλιξη μπροστά από τις μονάδες τους, εξαιτίας των έργων ανακατασκευής του δρόμου Λάρνακας – Δεκέλειας (Γ΄ φάση), έχουν προκαλέσει παράπονα εκ μέρους ξένων παραθεριστών της περιοχής. Και τούτο, διότι η εικόνα τόσο μπροστά, όσο και πίσω από τις επιχειρήσεις τους δεν συνάδει, σε καμιά περίπτωση, με εικόνα ραγδαίας αναπτυσσόμενης τουριστικής περιοχής, στην έναρξη, μάλιστα, της νέας καλοκαιρινής περιόδου. Γι’ αυτό, όπως τόνισαν, η εκτέλεση των έργων αποκατάστασης των ζημιών στην παραλία φαντάζει επιτακτική ανάγκη.