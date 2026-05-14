Αίτημα προς την τ/κ πλευρά για παράδοση του Τούρκου που απήγαγε τον γιο του - Υπό 8ημερη κράτηση ο 53χρονος φερόμενος συνεργός

Έχει μεταβιβαστεί το αίτημα προς τη τ/κ πλευρά για την παράδοση του Τουρκικής καταγωγής πατέρα που απήγαγε το μωρό γιο του από τη Βρετανίδα υπήκοο μητέρα του στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ το αίτημα έχει μεταβιβαστεί σήμερα μέσω του Δικοινοτικού Γραφείου που υπάγεται στην Τεχνική Επιτροπή για το έγκλημα και την εγκληματικότητα.

Υπενθυμίζεται ότι εναντίον του πατέρα – απαγωγέα έχει βγει ένταλμα σύλληψης από την αστυνομία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Να σημειωθεί ότι η είδηση της απαγωγής αναμεταδόθηκε χθες σε ηλεκτρονικά τ/κ ΜΜΕ χωρίς επιπρόσθετες πληροφορίες από τα κατεχόμενα.

Χειροπέδες σε 53χρονο

Πάντως, το βράδυ της Τετάρτης η Αστυνομία πέρασε χειροπέδες σε 53χρονο άνδρα σε σχέση με τη διερευνώμενη υπόθεση.

Σύμφωνα με αστυνομική ενημέρωση ο 53χρονος άνδρας συνελήφθη γύρω στις 22:10 στη Λάρνακα και φέρεται να είναι ο συνεργός του 29χρονου πατέρα.

Σε βάρος του 53χρονου εκδόθηκε διάταγμα 8ημερης κράτησης.

Στο μικοσκόπιο των Αρχών πάντως βρίσκεται και βίντεο που δημοσίευσε ο 29χρονος στα ΜΚΔ, στο οποίο φαίνεται ο ίδιος μαζί με το παιδί του μέσα σε ένα αυτοκίνητο.