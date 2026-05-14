Επίσημη ιστοσελίδα για Εθνική Μονάδα Εφαρμογής Κυρώσεων

Η Εθνική Μονάδα Εφαρμογής Κυρώσεων (ΕΜΕΚ) του Υπουργείου Οικονομικών της Κύπρου ανακοίνωσε την επίσημη έναρξη λειτουργίας της ιστοσελίδας της, η οποία είναι πλέον διαθέσιμη στη διεύθυνση https://www.gov.cy/nsiu/.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, η ιστοσελίδα της ΕΜΕΚ αποτελεί το κεντρικό σημείο ψηφιακής πρόσβασης στις υπηρεσίες και το πληροφοριακό υλικό της Μονάδας, όπως επίσης κι ένα σημαντικό βήμα στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της.

Η ιστοσελίδα αναπτύχθηκε σύμφωνα με τα πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Κυπριακής Δημοκρατίας (gov.cy), με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων μέσα από εύκολη πλοήγηση και άμεση πρόσβαση στις απαραίτητες πληροφορίες.

Τι θα βρείτε στην ιστοσελίδα:

Τομείς ΕΜΕΚ — Πληροφορίες για τις επιμέρους λειτουργίες της Μονάδας, με στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας για κάθε τομέα.

Υπηρεσίες ΕΜΕΚ — Πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες, όπως η Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτημάτων Αδειοδότησης.

Ανακοινώσεις — Έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση για νέες εξελίξεις, αποφάσεις και ρυθμίσεις σε θέματα κυρώσεων.

Ενημερωτικό Υλικό — Οργανωμένο σε θεματικές ενότητες και κατηγορίες για εύκολο εντοπισμό.

Φόρμα Επικοινωνίας — Άμεση ηλεκτρονική επικοινωνία με την ΕΜΕΚ.

Σημειώνεται ότι σύντομα θα ολοκληρωθεί το εκκρεμές περιεχόμενο της σελίδας στην αγγλική γλώσσα.