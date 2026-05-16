Έξω από την Αρχιεπισκοπή διαμαρτυρήθηκαν υποστηρικτές του Τυχικού

Ενόψει της συνεδρίασης της Ιεράς Συνόδου, η οποία την ερχόμενη Δευτέρα θα εξετάσει τις αλλαγές στον Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας, μεταξύ των οποίων και η τροποποίηση του τρόπου εκλογής Μητροπολιτών, ώστε να εκλεγεί ο νέος Μητροπολίτης Πάφου, οι υποστηρικτές του Τυχικού πραγματοποίησαν το απόγευμα του Σαββάτου εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από την Αρχιεπισκοπή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εκδήλωση έγινε σε ειρηνικό κλίμα, ακούστηκαν ομιλίες και ψαλμωδίες.

Γύρω στα 100 άτομα, που έφτασαν από την Πάφο και άλλα μέρη της Κύπρου, ζήτησαν την παραίτηση του Αρχιεπισκόπου, τη διατήρηση του υφιστάμενου Καταστατικού Χάρτη και την επανένταξη του Τυχικού στον θρόνο της Πάφου.

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που επέλεξαν να διαμαρτυρηθούν έξω από την Αρχιεπισκοπή, αφού όλες οι προηγούμενες εκδηλώσεις τους, διοργανώθηκαν στη Μητρόπολη Πάφου.

Οι εκπρόσωποι του Τυχικού, σε δελτίο Τύπου που εξέδωσαν πριν την εκδήλωση διαμαρτυρίας και κοινοποιήθηκε σε κλειστή ομάδα στο viber, έπειτα από δημοσίευμα που αναρτήθηκε στον Τύπο, αναφέρουν ότι «δηλώνουμε με καμάρι ότι στηρίζουμε τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη μας, κ. Τυχικό — όχι μόνο εμείς, αλλά και κάθε υγιώς σκεπτόμενος άνθρωπος. Είναι υποχρέωσή μας, που πηγάζει από το Ιερό Ευαγγέλιο, τους Ιερούς Κανόνες και τη φωνή της συνείδησής μας. Δεν γνωρίζαμε ότι πρέπει να λάβουμε την άδεια κάποιου για να στηρίξουμε τον αδικούμενο Δεσπότη μας!»

Επισημαίνουν ότι «ουδέποτε υποστηρίξαμε ότι εκπροσωπούμε τον κ. Τυχικό ή ότι καθοδηγούμαστε από αυτόν. Εκπροσωπούμε τους εαυτούς μας και μόνο. Όλες μας οι ενέργειες —τα κείμενα, οι διαμαρτυρίες, οι αφίσες— απηχούν την προσωπική μας αγανάκτηση και τον σκανδαλισμό που προκάλεσε στο πλήρωμα της Εκκλησίας ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος».

Όπως σημειώνουν, «ο αγώνας μας γίνεται για την αποκατάσταση του Μητροπολίτη μας, αλλά, πάνω απ’ όλα, για την Εκκλησία της Κύπρου ως σύνολο, η οποία περνά τη μεγαλύτερη θεσμική, εκκλησιαστική, δογματική και ηθική κρίση. Δεν μπορούμε να μένουμε αμέτοχοι, όταν ενώπιόν μας καταστρέφεται το σπίτι μας, που είναι η Εκκλησία μας».

Παράλληλα, υποδεικνύουν ότι «ακόμη και αν ο Μητροπολίτης μας υπογράψει όλα τα άθεσμα, αντιορθόδοξα, αντικανονικά και ανήθικα που ζητούν από αυτόν ο Αρχιεπίσκοπος και η Ιερά Σύνοδος, εμείς θα μείνουμε πιστοί στους Ιερούς Κανόνες και στη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων και δεν θα δεχθούμε άλλον Μητροπολίτη. Θα είναι πάντοτε μοιχεπιβάτης και απόβλητος. Ακόμη και σε αυτή την απευκταία περίπτωση, είμαστε βέβαιοι ότι ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός και η Παναγία Μητέρα Του θα δουν τα προβατάκια τους, που θα μείνουν χωρίς ποιμένα, και θαυματουργικώς θα αποκαταστήσουν την τάξη και τη δικαιοσύνη στην Εκκλησία μας με ράβδο σιδηρά! Και τότε αλίμονο στους σκανδαλοποιούς που θα συντριβούν ως σκεύη κεραμέως!»

Καταλήγοντας, σημειώνουν «σας περιμένουμε όλους το Σάββατο 16 Μαΐου έξω από την Αρχιεπισκοπή, για να διαμαρτυρηθούμε ειρηνικά, απαιτώντας:

Την παραίτηση του Αρχιεπισκόπου Γεωργίου

Τη διατήρηση ως έχει του Καταστατικού Χάρτη

Την επανένταξη του Μητροπολίτη Πάφου, κ. Τυχικού, στον θρόνο της Πάφου

Εἰ ὁ Θεὸς μεθ’ ἡμῶν, οὐδεὶς καθ’ ἡμῶν».

Σε επικοινωνία που είχαν δημοσιογράφοι τις προηγούμενες μέρες με την Αρχιεπισκοπή, δεν υπήρξε οποιαδήποτε επίσημη τοποθέτηση για τη διαμαρτυρία, διαμηνύοντας ότι δεν ασχολούνται με το θέμα και επικεντρώνονται στις διαδικασίες της Ιεράς Συνόδου, που αρχίζουν την ερχόμενη Δευτέρα και οι οποίες θα αφορούν τις αλλαγές στον Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας.

Ωστόσο, σε δηλώσεις του, ο εκπρόσωπος Τύπου της Αρχιεπισκοπής, Χριστάκης Ευσταθίου, κληθείς να σχολιάσει κατά πόσον θα τεθεί προς συζήτηση το θέμα του τέως Μητροπολίτη Πάφου Τυχικού, ανέφερε ότι δεν υπάρχει μέχρι στιγμής σαφής ένδειξη ότι θα απασχολήσει τη Σύνοδο. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι οποιοδήποτε συνοδικό μέλος έχει τη δυνατότητα να το εγγράψει προς συζήτηση, οπότε σε μια τέτοια περίπτωση θα ενταχθεί κανονικά στην ημερήσια διάταξη. Όπως σημείωσε, το βασικό βάρος των εργασιών αναμένεται να δοθεί στην ολοκλήρωση και έγκριση του νέου Καταστατικού Χάρτη, καθώς πρόκειται για ένα ιδιαίτερα απαιτητικό εγχείρημα.

Αναφερόμενος στην «επ’ αόριστον αργία» που έχει επιβληθεί στον Τυχικό, εξήγησε ότι, βάσει του εκκλησιαστικού δικαίου, αυτό σημαίνει πως δεν μπορεί να ασκεί ιερατικά καθήκοντα μέχρι νεότερης απόφασης της Ιεράς Συνόδου. Όπως διευκρίνισε, η διάρκεια της αργίας παραμένει ανοικτή μέχρι να ληφθεί διαφορετική απόφαση από το αρμόδιο σώμα.

Σε περίπτωση που τεθεί τελικά το θέμα του Τυχικού, ανέφερε πως αυτό θα εξεταστεί στη βάση των Ιερών Κανόνων. Παράλληλα, εξέφρασε την ευχή «ο Επίσκοπος Τυχικός να βρει τον δρόμο του», επισημαίνοντας ότι το κανονικό δίκαιο της Εκκλησίας προβλέπει σαφείς διαδικασίες για κάθε περίπτωση.