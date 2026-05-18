Αστυνομία: Δεν εκδόθηκε ποτέ ένταλμα σύλληψης κατά του Μακάριου Δρουσιώτη

Δεν εκδόθηκε ούτε ζητήθηκε ποτέ ένταλμα σύλληψης σε βάρος του δημοσιογράφου Μακάριου Δρουσιώτη στο πλαίσιο της υπόθεσης που αφορά τις καταγγελίες του, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Αστυνομία Κύπρου.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Σε σχέση με δημοσίευμα και δημόσιους ισχυρισμούς, που αφορούν την υπόθεση των καταγγελιών του κ. Μακάριου Δρουσιώτη, διευκρινίζεται ότι ουδέποτε τέθηκε ζήτημα έκδοσης εντάλματος σύλληψης εναντίον του προσώπου του, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης υπόθεσης.

Περαιτέρω, ουδέποτε εκδόθηκε τέτοιο ένταλμα και ως εκ τούτου, οι αναφορές περί δήθεν μη εκτέλεσής του, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Η παρούσα διευκρίνιση κρίνεται αναγκαία προς αποφυγή παραπλάνησης της κοινής γνώμης και δημιουργίας λανθασμένων εντυπώσεων, σε σχέση με τις διαδικασίες που ακολουθούνται από τις αρμόδιες αρχές, αλλά και προς διασφάλιση του δικαιώματος των πολιτών σε έγκυρη και τεκμηριωμένη ενημέρωση.

Οι αρμόδιες αρχές ενεργούν αποκλειστικά στο πλαίσιο των προβλεπόμενων θεσμικών διαδικασιών και στη βάση των δεδομένων της εκάστοτε υπόθεσης.

Η Αστυνομία Κύπρου παραμένει προσηλωμένη στη θεσμική της αποστολή, με επαγγελματισμό, σοβαρότητα και πλήρη σεβασμό στις διαδικασίες της δικαιοσύνης.

Τι είχε υποστηρίξει ο Μακάριος Δρουσιώτης

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα ο Μακάριος Δρουσιώτης είχε αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι, σύμφωνα με πληροφορίες που –όπως υποστήριξε– είχε επιβεβαιώσει, περί τα μέσα Απριλίου η Αστυνομία εξέδωσε ένταλμα σύλληψής του με πολιτική καθοδήγηση από το Προεδρικό.

Στην ίδια ανάρτηση υποστήριξε ότι τελικά οι Αρχές υπαναχώρησαν υπό τον φόβο της αντίδρασης της κοινής γνώμης.