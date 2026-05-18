Ιστορική μέρα για τον Άη Γιάννη στη Λάρνακα

Έπειτα από καθυστερήσεις που διήρκεσαν σχεδόν 10 χρόνια, μπαίνει σε ράγες υλοποίησης το έργο που αφορά την ανάπλαση της παραμελημένης ενορίας του Άη Γιάννη. Είναι ενδεικτικό πως για το έργο αυτό οι διαδικασίες σχεδιασμού είχαν ξεκινήσει το 2017 αλλά οι καθυστερήσεις που προέκυψαν, εξαιτίας των εργασιών για το αποχετευτικό σύστημα και κυρίως λόγω της ανεύρεσης αρχαιολογικών ευρημάτων στο υπέδαφος των δρόμων, πήραν την ανάπλαση της ενορίας αρκετά χρόνια πίσω.

Ο Δήμος Λάρνακας έχει ήδη φροντίσει τη διάθεση κονδυλίου ύψους 3.150.000 ευρώ στον προϋπολογισμό ανάπτυξης του 2026 ενόψει της έναρξης των κατασκευαστικών εργασιών. Σήμερα (18/05) θα γίνει η υπογραφή του κατασκευαστικού συμβολαίου μεταξύ του Δήμου Λάρνακας και του επιτυχόντα προσφοροδότη (εργοληπτική εταιρεία Μιλτιάδη Νεοφύτου), σε τελετή που θα γίνει στις 7.30μ.μ. στο προαύλιο της εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου. Στο πλαίσιο της τελετής θα γίνει, επίσης, η παρουσίαση των αρχιτεκτονικών σχεδίων. Τα έργα αναμένεται να ξεκινήσουν το καλοκαίρι ή το αργότερο μέχρι τις αρχές του ερχόμενου φθινοπώρου.

Ο σχεδιασμός προνοεί τη δημιουργία κεντρικής πλατείας και πλατωμάτων, ανακατασκευή του οδοστρώματος των παρακείμενων δρόμων και πεζοδρομίων, εμπλουτισμό του πρασίνου με νέες δενδροφυτεύσεις και δημιουργία νέων χώρων στάθμευσης για κατοίκους και επισκέπτες. Θυμίζουμε ότι ο Δήμος Λάρνακας είχε ανακοινώσει από τις 25 Σεπτεμβρίου 2025 την προκήρυξη του διαγωνισμού για την υλοποίηση του υπό αναφορά έργου, γνωστοποιώντας ότι οι τέσσερις βασικές παρεμβάσεις που θα γίνουν θα είναι η διαπλάτυνση πεζοδρομίων, η τοποθέτηση σύγχρονου αστικού εξοπλισμού, η αναβάθμιση του φωτισμού και της οδικής σήμανσης και η ενίσχυση της ασφάλειας για πεζούς, ποδηλάτες και άτομα με αναπηρία.

Όπως ανακοινώθηκε, τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν είναι ποιοτικά, όπως γρανίτες, κυβόλιθοι από σκυρόδεμα και φυσικά πετρώματα, ενώ θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία και ανάδειξη του παραδοσιακού χαρακτήρα της περιοχής, στην ενίσχυση του αστικού πρασίνου και στη βελτίωση του μικροκλίματος και της βιώσιμης κινητικότητας. Βασική στόχευση από την αρχική ιδέα της πλήρους αναβάθμισης του Άη Γιάννη είναι, επίσης, η δημιουργία ενός σημείου αναφοράς και κοινωνικής συνάθροισης για την τοπική κοινότητα, κάτι το οποίο πρότειναν οι ίδιοι οι κάτοικοι μέσα από διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης.