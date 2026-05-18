«Ομάδα εργασίας» για την διαχείριση των υδάτων στα κατεχόμενα

Την πρώτη της συνεδρία είχε σήμερα η «προεδρική ομάδα εργασίας» για τη διαχείριση των υδάτων με την συμμετοχή της συζύγου του Τ/κ ηγέτη, Νιλντέν Μπεκτάς Έρχιουρμαν.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, ανακοίνωση της «προεδρίας» αναφέρει ότι στην εν λόγω «επιτροπή» συμμετέχουν εκπρόσωποι του «δημόσιου» τομέα, των «πανεπιστημίων» και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Θα μελετήσουν κυρίως τρόπους εξοικονόμησης των υδάτων.

Σημειώνεται ότι μετά την ανάδειξή του στην ηγεσία της τ/κ κοινότητας ο κ. Έρχιουρμαν δημιούργησε «γραφείο περιβάλλοντος και κλίματος».

Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι η «ομάδα εργασίας» για τη διαχείριση των υδάτων ενισχύει τον διάλογο, τον συντονισμό και τη θεσμική συνέχεια μεταξύ των φορέων που ασχολούνται με θέματα που σχετίζονται με το νερό και συγκεντρώνει επιστημονικές γνώσεις και θεσμική εμπειρία.

