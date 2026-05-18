Ουδέποτε εισήλθε στα χωρικά ύδατα της Δημοκρατίας διεθνής στολίσκος για Γάζα, αναφέρει το ΚΣΕΔ

Το ΚΣΕΔ, αναφέρεται ακόμα στην ανακοίνωση, «διερευνά κάθε πληροφορία που λαμβάνει και εφαρμόζει όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Εθνικού Σχεδίου "ΝΕΑΡΧΟΣ", όπου συντονίζει επιχειρήσεις Έρευνας και Διάσωσης με σκοπό την διάσωση ανθρώπινων ζωών, σε περίπτωση ναυτικού ή αεροπορικού ατυχήματος».

Ουδέποτε εισήλθε στα χωρικά ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας διεθνής στολίσκος με προορισμό τη Γάζα, αναφέρει σε ανακοίνωση του το Κέντρο  Συντονισμού Ερευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ), προσθέτοντας πως δεν έχει ληφθεί από το Κέντρο σήμα κινδύνου που να απαιτεί  την ενεργοποίηση των διαδικασιών έρευνας και διάσωσης με βάση το Εθνικό Σχέδιο «ΝΕΑΡΧΟΣ».

Προστίθεται ότι «η Κυπριακή Δημοκρατία ενεργεί πάντοτε υπεύθυνα, με πλήρη σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο, περιλαμβανομένου του Δικαίου της Θάλασσας, καθώς και στις διεθνείς και εθνικές υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό». 

Σε σχέση με τον διεθνή στολίσκο «που απέπλευσε με προορισμό τη Γάζα, σημειώνεται ότι ουδέποτε εισήλθε στα χωρικά ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η διέλευση και οποιαδήποτε συναφής δραστηριότητα πραγματοποιήθηκαν σε διεθνή ύδατα, σε απόσταση 90 ναυτικών μιλίων από την Κύπρο».

Το ΚΣΕΔ, αναφέρεται ακόμα στην ανακοίνωση, «διερευνά κάθε πληροφορία που λαμβάνει και εφαρμόζει όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Εθνικού Σχεδίου "ΝΕΑΡΧΟΣ", όπου συντονίζει επιχειρήσεις Έρευνας και Διάσωσης με σκοπό την διάσωση ανθρώπινων ζωών, σε περίπτωση ναυτικού ή αεροπορικού ατυχήματος».

Επί του παρόντος, σημειώνεται «δεν έχει ληφθεί από το ΚΣΕΔ σήμα κινδύνου που να απαιτεί  την ενεργοποίηση των διαδικασιών έρευνας και διάσωσης με βάση το Εθνικό Σχέδιο. Σε περίπτωση λήψης σήματος κινδύνου για ναυτικό ατύχημα το ΚΣΕΔ  θα ανταποκριθεί σύμφωνα με τις διεθνείς του υποχρεώσεις» καταλήγει η ανακοίνωση.

