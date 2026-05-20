Έντονη ανησυχία υπουργείου Γεωργίας για τον εντοπισμό κρούσματος αφθώδους πυρετού στην Πάχνα

Ιδιαίτερα ανησυχητική εξέλιξη ο εντοπισμός κρούσματος αφθώδους πυρετού στην επαρχία Λεμεσού και συγκεκριμένα σε φάρμα με 66 αιγοπρόβατα, στην κοινότητα Πάχνας, δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας.

Μιλώντας στο Πρωινό Δρομολόγιο, ο Αντρέας Γρηγορίου, ανέφερε ότι ο ιός δεν μεταφέρθηκε μόνος του στην συγκεκριμένη περιοχή.

Υπέδειξε πως η μεταφορά του ιου γίνεται από ανθρώπους, ζώα και μηχανικά μέσα και κάλεσε εκ νέου τους κτηνοτρόφους να εφαρμόσουν αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας στις μονάδες τους, ώστε να προστατέψουν τα ζώα τους.

Τόνισε επίσης ότι σήμερα οι αρμόδιες υπηρεσίες θα προχωρήσουν αμέσως στην θανάτωση των ζώων, σε μία προσπάθεια να περιοριστεί η εστία μόλυνσης στην περιοχή.

Αναφερόμενος στη διαχείριση των μονάδων με ζώα παραδοσιακής φυλής, είπε ότι αναμένεται έκδοση σχετικής απόφασης από τον διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, ο οποίος είναι αρμόδιος για το συγκεκριμένο θέμα.

Ο κύριος Γρηγορίου υπενθύμισε ότι μέχρι τώρα, υπήρξαν μόνο δύο περιπτώσεις ζώων παραδοσιακής φυλής, που νόσησαν με αφθώδη πυρετό.

Τονίζεται ότι τα ζώα αυτά δεν έχουν θανατωθεί.



ΠΗΓΗ: ΡΙΚ