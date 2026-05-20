Η Κύπρος πέτυχε ειδική αναφορά για αφαλάτωση και επαναχρησιμοποίηση λυμάτων στη Σύνοδο MED9

Με ειδική αναφορά υπέρ της αφαλάτωσης και της επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων λυμάτων ολοκληρώθηκε η Σύνοδος Υπουργών Περιβάλλοντος των κρατών-μελών της Μεσογείου (MED9), που πραγματοποιήθηκε στις 18 και 19 Μαΐου στο Σίμπενικ της Κροατίας, έπειτα από διαβουλεύσεις στις οποίες η Κύπρος διαδραμάτισε ενεργό ρόλο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Στην Κοινή Δήλωση, που υιοθετήθηκε, περιλήφθηκε κυπριακή θέση σύμφωνα με την οποία η αφαλάτωση και η επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων λυμάτων δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται μόνο ως λύσεις έκτακτης ανάγκης, αλλά ως βασικά στοιχεία της μακροπρόθεσμης υδατικής πολιτικής και της υδατικής ασφάλειας των υδατικά ελλειμματικών περιοχών της Μεσογείου.

Την Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος εκπροσώπησε στη σύνοδο ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Δρ Κώστας Κωνσταντίνου. Κατά τις παρεμβάσεις του, ανέδειξε την ανάγκη ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των συστημάτων υδροδότησης, δίνοντας έμφαση στη μείωση των απωλειών νερού στα δίκτυα ύδρευσης, καθώς και στη χρήση καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων, αναφέρεται.

Ο Δρ Κωνσταντίνου παρουσίασε επίσης στοιχεία και παραδείγματα από την Κύπρο σχετικά με την αξιοποίηση της αφαλάτωσης και της επαναχρησιμοποίησης λυμάτων, υπογραμμίζοντας τη σημασία τους για τη διασφάλιση της υδατικής ασφάλειας στις χώρες της Μεσογείου.

Στο πλαίσιο της συζήτησης για την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, ο Γενικός Διευθυντής αναφέρθηκε στην προσέγγιση «από την πηγή έως τη θάλασσα», επισημαίνοντας ότι τα υδάτινα και θαλάσσια οικοσυστήματα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ένα ενιαίο και αλληλένδετο σύστημα. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη ανάπτυξης κοινής μεθοδολογίας για την παρακολούθηση των μικροπλαστικών, με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης.

Οι εργασίες της συνόδου επικεντρώθηκαν στην ενίσχυση της συνεργασίας και του πολιτικού διαλόγου για την ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα της Μεσογείου, με ιδιαίτερη έμφαση στη διασύνδεση της διαχείρισης των υδάτων με την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, σημειώνεται.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ

