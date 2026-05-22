Σε συναγερμό η Πυροσβεστική: Πυρκαγιά στη Λευκωσία και σοβαρό τροχαίο στη Λάρνακα

Σε κατάσταση αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας βρέθηκε την Παρασκευή η Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς κλήθηκε να διαχειριστεί δύο σοβαρά περιστατικά σε Λευκωσία και Λάρνακα σε διάστημα μόλις μισής ώρας.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου, στις 13:19 δύο πυροσβεστικά οχήματα του Πυροσβεστικού Σταθμού Λακατάμειας έσπευσαν στη Μακεδονίτισσα, στην περιοχή της Διεθνούς Κρατικής Έκθεσης, μετά από εκδήλωση πυρκαγιάς σε ανοιχτό χώρο.

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο έπειτα από άμεση επέμβαση των μελών της Πυροσβεστικής, αφού προηγουμένως κατέκαψε περίπου τρία δεκάρια ξηράς βλάστησης, αριθμό δέντρων και άχρηστα υλικά.

Νωρίτερα, στις 12:47, όχημα και ομάδα διάσωσης του Πυροσβεστικού Σταθμού Λάρνακας «Υπαστυνόμου Ανδρέα Παπαδόπουλου» κινητοποιήθηκαν για σοβαρή τροχαία σύγκρουση δύο οχημάτων στον δρόμο Μενεού – Περβολιών.

Από τη σφοδρή σύγκρουση εγκλωβίστηκε ένα πρόσωπο, με τα μέλη της Πυροσβεστικής να προχωρούν σε επιχείρηση απεγκλωβισμού χρησιμοποιώντας ειδική διασωστική εξάρτυση.

Το τραυματισμένο άτομο παραδόθηκε σε πλήρωμα της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων και μεταφέρθηκε στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας.

Οι Αρχές διερευνούν τα αίτια τόσο της πυρκαγιάς όσο και του τροχαίου ατυχήματος

ΚΥΠΕ