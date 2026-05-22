Νικόλας Παπαδόπουλος: Κάλεσμα για ψήφο στο ΔΗΚΟ «μακριά από εύκολα συνθήματα και ισοπέδωση»

Μήνυμα σταθερότητας έστειλε ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος, Νικόλας Παπαδόπουλος, στο τελικό προεκλογικό του μήνυμα ενόψει των βουλευτικών εκλογών της Κυριακής, καλώντας τους πολίτες να στηρίξουν το ΔΗΚΟ στην κάλπη.

Ο κ. Παπαδόπουλος υπογράμμισε ότι η Κύπρος έχει αποδείξει πως μπορεί να πετύχει σημαντικά επιτεύγματα όταν επικρατεί η σταθερότητα και η αποφασιστικότητα, σημειώνοντας παράλληλα ότι η χώρα δικαιούται ακόμη περισσότερα σε καίριους τομείς της κοινωνίας και της οικονομίας.

Ολόκληρη η δήλωση:

«Προστατεύουμε όσα πετύχαμε, χτίζουμε όσα δικαιούται η Κύπρος. - Αυτή την Κυριακή ψηφίζουμε ΔΗΚΟ»

Η Κύπρος μπορεί.

Και δικαιούται περισσότερα.

Περισσότερη οικονομική ανάπτυξη.

Περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους μας.

Περισσότερη ασφάλεια για τις οικογένειες μας.

Περισσότερη φροντίδα για την κοινωνία μας.

Τα τελευταία χρόνια, ο λαός μας απέδειξε ότι όταν υπάρχει σταθερότητα, τόλμη και πείσμα, η Κύπρος μπορεί να πετυχαίνει θαύματα.

Τώρα είναι η ώρα να προστατεύσουμε όσα πετύχαμε και να χτίσουμε ακόμη περισσότερα.

Αυτό που χρειάζεται ο λαός μας δεν είναι μιζέρια και απελπισία. Δεν είναι ισοπέδωση και εύκολα συνθήματα.

Αυτό που χρειαζόμαστε είναι σοβαρότητα, όραμα και αποφασιστικότητα.

Με ξεκάθαρες θέσεις το ΔΗΚΟ ήταν και θα παραμείνει μια δύναμη ευθύνης για την κοινωνία και για την Κύπρο.

Η Κύπρος έχει προοπτική.

Η Κύπρος έχει μέλλον.

Ας το διασφαλίσουμε.

Αυτή την Κυριακή ψηφίζουμε ΔΗΚΟ