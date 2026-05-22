Ανασύσταση γενικής γραμματείας ΕΤΥΚ-Η πλήρης σύνθεση

Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΤΥΚ κατά τη συνεδρία του ημερομηνίας 13/5/2026, προχώρησε σε ανασύσταση της Γενικής Γραμματείας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της συντεχνίας, ο κ. Ανδρέας Παναγιώτου εξέφρασε, λόγω άλλων υποχρεώσεων, την επιθυμία να αποχωρήσει από τη θέση του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα και από μέλος της Γενικής Γραμματείας και να συνεχίσει την προσφορά του ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου της οργάνωσης,

Ως εκ τούτου, το ΔΣ προχώρησε σε ανασύσταση της Γενικής Γραμματείας ως ακολούθως:

Χρίστος Κονομής (Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας)

Δόμνα Αναστασίου (Μέλος Γενικής Γραμματείας)

Η πλήρης σύνθεση της Γενικής Γραμματείας έχει πλέον διαμορφωθεί ως εξής:

Σύμφωνα με το καταστατικό της Οργάνωσής μας, στην κορυφή της ΕΤΥΚ βρίσκεται ο Επίτιμος Πρόεδρος . Λοΐζος Χατζηκωστής.

Όπως τονίζεται, η Γενική Γραμματεία, με τη νέα της σύνθεση, θα συνεχίσει το έργο της με σοβαρότητα, συλλογικότητα και πλήρη συναίσθηση των ευθυνών της απέναντι σε όλους τους εργαζομένους. Κύρια επιδίωξή της είναι να εργάζεται καθημερινά, με συνέπεια και αποφασιστικότητα, για την προστασία των δικαιωμάτων, των ωφελημάτων και των καλώς νοούμενων συμφερόντων των τραπεζοϋπαλλήλων.

«Σε αυτή την πορεία, η ενότητα και η συσπείρωση γύρω από την ΕΤΥΚ παραμένουν η βασική μας δύναμη. Η ιστορία της Οργάνωσής μας έχει αποδείξει ότι, όταν τα μέλη και η ηγεσία πορεύονται μαζί, με κοινό στόχο και συλλογική ευθύνη, μπορούμε να αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά κάθε δυσκολία και να συνεχίζουμε να πετυχαίνουμε ουσιαστικά αποτελέσματα προς όφελος όλων των συναδέλφων», αναφέρεται.