Ξεκίνησε ομαλά η εκλογική διαδικασία στην περιφέρεια Πάφου - 47.421 οι εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι

Ομαλά ξεκίνησε η εκλογική διαδικασία στην Εκλογική Περιφέρεια Πάφου για τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου, σύμφωνα με την Έφορο της Εκλογικής Περιφέρειας Πάφου, Αναπληρώτρια Έπαρχο Πάφου Φρόσω Γεωργίου .

Ο εκλογικός σχεδιασμός στην Πάφο είναι σταθερός με 47.384 εγγεγραμμένους ψηφοφόρους. Συνολικά οι εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι ωστόσο ανέρχονται σε 47.421 συμπεριλαμβανομένου και των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων του εξωτερικού αλλά και των ψηφοφόεων που εκτίπουν ποινή στις κεντρικές φυλακές.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, θα ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα στο Α’ Δημοτικό Σχολείο Γεροσκήπου, Κέντρο Γ, Κάλπη 045, στις 10:00. Επίσης ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Γιαννάκης Ομήρου θα ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα στο Εκλογικό Κέντρο του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Πάφου στις 8:30 το πρωί.

Ερωτηθείσα σχετικά η κ. Γεωργίου ανέφερε πως το σύνολο των ατόμων που θα εργαστούν σήμερα ημέρα των εκλογών στην εκλογική περιφέρεια Πάφου ανέρχονται στους 577 υπαλλήλους. Αναφορικά με τα εκλογικά κέντρα, δήλωσε ότι η εκλογική περιφέρεια Πάφου διαθέτει 136 εκλογικά κέντρα εκ των οποίων 135 εκλογικά κέντρα και ένα εκλογικό κέντρο στο Γραφείο Επάρχου Πάφου – Κέντρο «Μ» για την θρησκευτική ομάδα για την εκλογή του αντιπροσώπου της θρησκευτικής ομάδας μαρωνιτών.

Οι πρόσφυγες στην εκλογική περιφέρεια Πάφου ανέρχονται στις 7.819 και οι Τουρκοκύπριοι στους 200. Η Ευφροσύνη Γεωργίου, Έφορο Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Εκλογικής Περιφέρειας Πάφου, ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών που διεξάγονται σήμερα 24 Μαΐου 2026 ανέφερε πως συνολικά 67 υποψηφιότητες υποβλήθηκαν από 16 κομματικούς συνδυασμούς και 2 μεμονωμένους ανεξάρτητους υποψηφίους στην εκλογική περιφέρεια Πάφου.

Όπως ανακοίνωσε, 10 συνδυασμοί κατέρχονται στις εκλογές με πλήρες ψηφοδέλτιο 5 υποψηφίων. Δύο συνδυασμοί αποτελούνται από 4 υποψήφιους, έκαστος. Ένας συνδυασμός αποτελείται από 3 υποψήφιους. Ένας συνδυασμός αποτελείται από 2 υποψήφιους, και δύο συνδυασμοί αποτελούνται από ένα υποψήφιο, έκαστος. Πρόσθεσε ότι 50 υποψηφιότητες ή ποσοστό 74,60% αφορούν άνδρες και 17 υποψηφιότητες ή ποσοστό 25,40% γυναίκες. Σημειώνεται πως στην εκλογική περιφέρεια Πάφου δεν υποβλήθηκε καμία υποψηφιότητα από τη Δημοκρατική Αλλαγή και την Ακροαριστερή Αντίσταση Κομμουνισμός .

Όσον αφορά την ώρα λειτουργίας των εκλογικών κέντρων, οι κάλπες θα ανοίξουν στις 7 το πρωί και θα κλείσουν στις 6 το απόγευμα, με διάλειμμα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τη 1μμ. Αντίστοιχες θα είναι οι ώρες λειτουργίας των εκλογικών κέντρων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Σε ό,τι αφορά τους νέους ψηφοφόρους, κατά την τελευταία τριμηνιαία αναθεώρηση του εκλογικού καταλόγου πριν τις βουλευτικές εκλογές, δηλαδή μεταξύ 03.01.2026 με 02.04.2026, υποβλήθηκαν 1.019 αιτήσεις για νέες εγγραφές στον εκλογικό κατάλογο.

Ξεκαθαρίστηκε επίσης πως δεν υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις για νέους εκλογείς και ισχύει ό,τι ισχύει γενικά για όλους τους εκλογείς. Επισημαίνεται ότι το ψηφοδέλτιο είναι πράσινο χρώμα και οι ψηφοφόροι έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν μέχρι δύο υποψήφιους του ιδίου κόμματος λόγω της αύξησης των βουλευτικών εδρών της επαρχίας Πάφου από 4 σε 5. Στην εκλογική περιφέρεια Πάφου θα εργαστούν 225 αστυνομικοί.