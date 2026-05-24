Συνελήφθησαν 34χρονος και 25χρονος στην Αγλαντζιά – Εντοπίστηκαν όπλα, εκρηκτικά και ναρκωτικά

Στη σύλληψη δύο προσώπων, ηλικίας 34 και 25 ετών, προχώρησε η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης που αφορά παράνομη κατοχή ναρκωτικών, πυροβόλων όπλων και εκρηκτικών υλών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, γύρω στις 5.20μ.μ. χθες, μέλη της ΜΜΑΔ κατά τη διάρκεια περιπολίας στην Αγλαντζιά, ανέκοψαν για έλεγχο, όχημα που κινείτο ύποπτα. Οδηγός του οχήματος ήταν 34χρονος και συνοδηγός 25χρονος, ενώ εντός του οχήματος εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν αριθμός συσκευασιών που περιείχαν κοκαΐνη μεικτού βάρους 20 γραμμαρίων, ξηρή φυτική ύλη μεικτού βάρους πέντε γραμμαρίων και μία ζυγαριά ακριβείας.

Τα δύο πρόσωπα συνελήφθησαν για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ στη συνέχεια έγινε έρευνα στην οικία του 25χρονου, στη Λευκωσία.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν έξι πιστόλια, έξι κουτιά που περιείχαν συνολικά 299 σφαίρες, ξηρή φυτική ύλη μεικτού βάρους πέντε γραμμαρίων, καθώς και 22 συσκευασίες που περιείχαν χάπια.

Οι δύο ύποπτοι αναμένεται να παρουσιαστούν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, για έκδοση διατάγματος κράτησης.