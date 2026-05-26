Φρένο στις βουτιές από τις σπηλιές

Με στόχο να φράξει οριστικά την πρόσβαση στο επικίνδυνο σημείο των θαλασσινών σπηλιών στο εθνικό δασικό πάρκο Κάβο Γκρέκο, το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, ενημέρωσε το κοινό ότι προχώρησε στην τοποθέτηση προσωρινής περίφραξης στην περιοχή.

Όπως ανακοίνωσε, αυτή η παρέμβαση αποτελεί άμεσο μέτρο για αντιμετώπιση της επικίνδυνης δραστηριότητας των βουτιών από τους βράχους, η οποία στο πρόσφατο παρελθόν είχε ως αποτέλεσμα την πρόκληση σοβαρών ατυχημάτων που έθεσαν σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια και τη σωματική ακεραιότητα τόσο των επισκεπτών που επιχειρούν βουτιές, όσο και των μελών των συνεργείων διάσωσης που καλούνται να επέμβουν.

Παράλληλα, η τοποθέτηση της προσωρινής περίφραξης αποσκοπεί στη διασφάλιση της προστασίας του γεωμορφώματος της περιοχής, το οποίο παρουσιάζει ενδείξεις αστάθειας, με στόχο την αποτροπή πιθανών καταρρεύσεων και την αποφυγή συγκέντρωσης επισκεπτών σε επικίνδυνα σημεία.

Η υλοποίηση του μέτρου αυτού πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων είναι το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ), το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, το Τμήμα Περιβάλλοντος και η Πυροσβεστική Υπηρεσία, στο πλαίσιο αποφάσεων που λήφθηκαν σε συσκέψεις ούτως ώστε να προστατευτεί η ανθρώπινη ζωή και το φυσικό περιβάλλον.

«Το κοινό καλείται να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις και με τις σημάνσεις που έχουν τοποθετηθεί στην περιοχή και ν’ αποφεύγει δραστηριότητες που θέτουν σε κίνδυνο την προσωπική του ασφάλεια», τονίζεται στην ανακοίνωση του Τμήματος Δασών, το οποίο επισημαίνει ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση και να λαμβάνει, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες αρχές, τα αναγκαία μέτρα στα πλαίσια μιας ολιστικής προσέγγισης προστασίας και ανάδειξης ολόκληρου του χώρου του Κάβο Γκρέκο.

Θυμίζουμε, ότι οι βουτιές στις θαλασσινές σπηλιές του Κάβο Γκρέκο έχουν προκαλέσει, κατά καιρούς, σοβαρούς τραυματισμούς. Οι κίνδυνοι που καθιστούν το συγκεκριμένο σημείο εξαιρετικά επικίνδυνο έχουν να κάνουν με το ανεπαρκές βάθος, αφού το θαλάσσιο νερό σε ορισμένα σημεία είναι πολύ πιο ρηχό απ’ ότι φαίνεται από ψηλά, με αποτέλεσμα τον κίνδυνο πρόσκρουσης στα βράχια, με τα υποθαλάσσια ρεύματα που αναπτύσσονται περιμετρικά της σπηλιάς και δυσκολεύουν την έξοδο από το νερό, αλλά και με τους κρυμμένους υφάλους, καθότι υπάρχουν βράχια που δεν είναι ορατά στην επιφάνεια.