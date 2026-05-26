Διοικητής Τράπεζας της Γαλλίας: Η ΕΚΤ δεν θα διστάσει να δράσει για να μειώσει τον πληθωρισμό

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δεν θα διστάσει να δράσει για να μειώσει τον πληθωρισμό, δήλωσε ο Διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας, Φρανσουά Βιλροΐ ντε Γκαλό, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Le Figaro που δημοσιεύθηκε το βράδυ της Δευτέρας.

«Τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις μπορούν να μας εμπιστευτούν ότι θα μειώσουμε τον πληθωρισμό στο 2% μεσοπρόθεσμα. Δεν θα διστάσουμε να δράσουμε για να το πετύχουμε αυτό, εάν χρειαστεί», είπε ο κ. Βιλροΐ, ο οποίος είναι επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ.

Ο κ. Βιλροΐ πρόκειται να αποχωρήσει από τη θέση του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Γαλλίας στο τέλος του μήνα.

Ο Εμανουέλ Μουλέν, πρώην επικεφαλής του προσωπικού του Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, κέρδισε την έγκριση των Βουλευτών για να αναλάβει επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας της χώρας από τον επόμενο μήνα.

Πηγή: ΚΥΠΕ

