Η Λάρνακα «κυνηγά» ρεκόρ Γκίνες με 33 χιλιάδες μπαταρίες

Μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί και εθελοντές στη Λάρνακα ενώνουν δυνάμεις στις 7 Ιουνίου για μια προσπάθεια κατάρριψης του Παγκόσμιου Ρεκόρ Γκίνες με τη μεγαλύτερη γραμμή από μπαταρίες ΑΑ, στέλνοντας μήνυμα ανακύκλωσης και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Δημοτικών Σχολείων Λάρνακας διοργανώνει μια μεγάλη περιβαλλοντική και κοινωνική δράση, με στόχο την κατάρριψη του Παγκόσμιου Ρεκόρ Γκίνες για τη μεγαλύτερη γραμμή από μπαταρίες ΑΑ.

Η εκδήλωση, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 7 Ιουνίου 2026, στην Πλατεία Ζουχούρι στη Λάρνακα, με ώρα έναρξης τις 17:00.

Στόχος της προσπάθειας, σημειώνεται, είναι η συλλογή και τοποθέτηση περισσότερων από 33.000 μπαταριών ΑΑ σε συνεχή γραμμή, ξεπερνώντας το υφιστάμενο παγκόσμιο ρεκόρ των 31.204 μπαταριών που καταγράφηκε το 2023 από τον οργανισμό Recycle My Battery στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στην πρωτοβουλία συμμετέχουν μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί, σχολικές μονάδες, οργανωμένοι φορείς και εθελοντές από ολόκληρη την επαρχία Λάρνακας, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα συνεργασίας, περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και κοινωνικής προσφοράς.

Όλες οι μπαταρίες που θα συλλεχθούν, σημειώνεται, θα παραδοθούν στην ΑΦΗΣ Κύπρου για ανακύκλωση, «ενισχύοντας έτσι τη σημασία της σωστής διαχείρισης αποβλήτων και της προστασίας του περιβάλλοντος».

ΚΥΠΕ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

