Η Λάρνακα «κυνηγά» ρεκόρ Γκίνες με 33 χιλιάδες μπαταρίες

Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Δημοτικών Σχολείων Λάρνακας διοργανώνει μια μεγάλη περιβαλλοντική και κοινωνική δράση, με στόχο την κατάρριψη του Παγκόσμιου Ρεκόρ Γκίνες για τη μεγαλύτερη γραμμή από μπαταρίες ΑΑ.

Η εκδήλωση, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 7 Ιουνίου 2026, στην Πλατεία Ζουχούρι στη Λάρνακα, με ώρα έναρξης τις 17:00.

Στόχος της προσπάθειας, σημειώνεται, είναι η συλλογή και τοποθέτηση περισσότερων από 33.000 μπαταριών ΑΑ σε συνεχή γραμμή, ξεπερνώντας το υφιστάμενο παγκόσμιο ρεκόρ των 31.204 μπαταριών που καταγράφηκε το 2023 από τον οργανισμό Recycle My Battery στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στην πρωτοβουλία συμμετέχουν μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί, σχολικές μονάδες, οργανωμένοι φορείς και εθελοντές από ολόκληρη την επαρχία Λάρνακας, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα συνεργασίας, περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και κοινωνικής προσφοράς.

Όλες οι μπαταρίες που θα συλλεχθούν, σημειώνεται, θα παραδοθούν στην ΑΦΗΣ Κύπρου για ανακύκλωση, «ενισχύοντας έτσι τη σημασία της σωστής διαχείρισης αποβλήτων και της προστασίας του περιβάλλοντος».

ΚΥΠΕ