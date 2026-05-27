Χωρίς νερό περιοχή της Λεμεσού, πότε θα αποκατασταθεί η βλάβη

Διακοπή στην παροχή νερού σημειώνεται από το πρωί της Τετάρτης σε μεγάλη περιοχή της κοινότητας Μουτταγιάκας, λόγω βλάβης σε κεντρικό αγωγό ύδρευσης στην οδό Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λεμεσού.

Επηρεάζεται η περιοχή που περικλείται από τις πιο κάτω οδούς:

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΤΣΗ, ΚΟΝΤΕΑΣ, ΑΓΙΟΥ ΣΕΡΓΙΟΥ, ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, ΛΗΜΝΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ, ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ, ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΙΙΙ,ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, ΕΥΑΓΟΡΑ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗ, ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΚΑΡΑΟΛΗ, ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ, ΣΩΤΗΡΟΣ, ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ, ΚΥΘΡΕΑΣ, ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ, ΛΥΣΗΣ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ και ΑΚΡΙΤΑ.

Ο ΕΟΑ Λεμεσού αναφέρει ότι συνεργεία βρίσκονται ήδη στο σημείο για επιδιόρθωση της βλάβης. Οι εργασίες επιδιόρθωσης αναμένεται να ολοκληρωθούν σήμερα 27/5/2026 η ώρα 20.00