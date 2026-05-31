«Πέτυχε» την πρόγνωση το Τμ. Μετεωρολογίας: Έντονες καταιγίδες στα ορεινά – Ρίχνει και χαλάζι (βίντεο)

Αληθινή βγήκε η πρόγνωση του Τμ. Μετεωρολογίας όσο απίστευτο κι αν ακουγόταν, για τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά αλλά και σε περιοχές του εσωτερικού.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που αναρτήθηκαν στη σελίδα ΚΑΙΡΟΦΙΛΟΙ ΚΥΠΡΟΥ στο Facebook, οι ουρανοί τελικά άνοιξαν, ενώ όπως αναφέρει και σε σχετική ανάρτηση το Kitasweather «Έντονες καταιγίδες με χαλάζι επηρεάζουν την ευρύτερη περιοχή Τρόοδους την τελευταία περίπου ενάμιση ώρα».

Σε βίντεο που δημοσιεύουν πολίτες στην ομάδα φαίνονται να επηρεάζονται, μεταξύ άλλων, το Πελένδρι, οι Πλάτρες, Καλοπαναγιώτη, Τρόοδος, Αμίαντος κ.α.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το Τμ. Μετεωρολογίας, αύριο, θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα ενδέχεται να δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και σε περιοχές του εσωτερικού.

