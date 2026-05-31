Το ΑΚΕΛ μπροστά στο δίλημμα της προεδρίας της Βουλής

Την ερχόμενη Τρίτη το Πολιτικό Γραφείο του ΑΚΕΛ θα λάβει αποφάσεις για την προεδρία της Βουλής. Τρεις είναι οι επιλογές για το κόμμα της Αριστεράς. Πρώτον, η διεκδίκηση της προεδρίας με υποψήφιο τον γ.γ. του ΑΚΕΛ Στέφανο Στεφάνου ή κάποιον άλλο βουλευτή του κόμματος. Δεύτερον, η στήριξη της υποψηφιότητας του προέδρου του ΔΗΚΟ Νικόλα Παπαδόπουλου. Τρίτον, η αποδοχή της πρότασης του επικεφαλής του κινήματος ΑΛΜΑ για στήριξη της Ειρήνης Χαραλαμπίδου. Η τελευταία επιλογή φαίνεται να είναι κόκκινο πανί για το ΑΚΕΛ λόγω της αποχώρησης της Ειρήνης Χαραλαμπίδου εν μέσω μιας κρίσιμης προεκλογικής εκστρατείας. Απόφαση που πλήγωσε τον κόσμο της Αριστεράς.

Η δεύτερη επιλογή θα μπορούσε να στηριχθεί στο επιχείρημα ότι θα καταβληθεί μια προσπάθεια από το ΑΚΕΛ για να χάσει η πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου, η οποία επαναδιεκδικεί την προεδρία της Βουλής με ομόφωνη απόφαση του Εκτελεστικού Γραφείου και της νέας κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος της Δεξιάς. Ωστόσο, η στήριξη του Νικόλα Παπαδόπουλου από το ΑΚΕΛ, με μοναδικό σκοπό να χάσει η Αννίτα Δημητρίου, δεν αποτελεί μια ορθολογική πολιτική πράξη. Ενέχει σοβαρό ρίσκο και το πιο πιθανόν να προκαλέσει στο ΑΚΕΛ μεγάλο πολιτικό κόστος.

Το ΑΚΕΛ είναι ανάμεσα στους νικητές των βουλευτικών εκλογών. Ανέβασε το ποσοστό του κατά 1,6%, αγγίζοντας το ελπιδοφόρο 24%. Παρουσίασε και αύξηση των ψηφοφόρων, σχεδόν 9 χιλιάδες. Η εκλογική νίκη του ΑΚΕΛ οφείλεται στην επανάκτηση της πολιτικής αξιοπιστίας του κόμματος και στη βελτίωση της δημόσιας εικόνας του κόμματος μέσα στον κόσμο της Αριστεράς. Οι προεκλογικές θέσεις του κόμματος για τα ευάλωτα νοικοκυριά και η κοινωνική ατζέντα έδωσαν στο ΑΚΕΛ την εικόνα του αριστερού κόμματος με πειστικό τρόπο. Το ΑΚΕΛ εισέπραξε και τη σθεναρή στάση στο θέμα της φορολόγησης των υπερκερδών των τραπεζών. Σε αυτή την εκλογική νίκη συνέβαλε και η στάση του κόμματος στο Κυπριακό αλλά και η καταδίκη του Ισραήλ για τον πόλεμο στη Γάζα.

Σε κανένα από τα πιο πάνω ζητήματα δεν υπάρχει σύγκλιση με τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ. Μάλιστα το ΑΚΕΛ αποκάλεσε τον Νικόλα Παπαδόπουλο σωματοφύλακα των τραπεζών διότι στάθηκε εμπόδιο στην προσπάθεια φορολόγησης των υπερκερδών. Επίσης, το ΑΚΕΛ πρόβαλλε τη θέση ότι είναι το μόνο κόμμα της αντιπολίτευσης, αφήνοντας να νοηθεί ότι ο ΔΗΣΥ δεν ασκεί κριτική στην κυβέρνηση Χριστοδουλίδη. Θα πρέπει δηλαδή να εξηγήσει στον κόσμο της Αριστεράς γιατί η αντιπολίτευση, μετά από μια τόσο σημαντική νίκη στις εκλογές, αποφάσισε να στηρίξει για πρόεδρο της Βουλής τον αρχηγό του μεγαλύτερου κόμματος της συγκυβέρνησης.

Είναι καθαρό ότι η δεύτερη επιλογή θα προκαλέσει τη δυσαρέσκεια σε μια φάση ευφορίας και θα οδηγήσει το κόμμα σε εσωστρέφεια. Το πολιτικό κόστος μιας τέτοιας απόφασης θα είναι μεγάλο ενώ το πολιτικό όφελος είναι άγνωστο διότι κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι το ΔΗΚΟ θα συνεργαστεί με το ΑΚΕΛ το 2028. Συνεπώς το Πολιτικό Γραφείο την ερχόμενη Τρίτη έχει να αποφασίσει μεταξύ του πισωγυρίσματος και της περήφανης πορείας προς το 2028.

Αναλυτής